Επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων

Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν επιδρομή στις εγκαταστάσεις του επίσημου παλαιστινιακού πρακτορείου ειδήσεων WAFA στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια μέρα μετά την ένοπλη επίθεση ενός Παλαιστινίου σε Ισραηλινούς πολίτες σε κοντινό εβραϊκό εποικισμό.

Στον ιστότοπό του το WAFA ανέφερε ότι οι στρατιώτες εισήλθαν στην αίθουσα των σέρβερ και αναζήτησαν αρχεία στα κεντρικά γραφεία του πρακτορείου στην Ραμάλα.

Photos | Wafa news agency being stormed by Israeli forces today in Ramallah. #Palsatine pic.twitter.com/9DpGCM6EKy

«Αποχώρησαν από τα γραφεία του πρακτορείου αφού πήραν αντίγραφα υλικού κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης», τόνισε.

Μια εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει.

Την Κυριακή, επτά Ισραηλινοί τραυματίστηκαν όταν Παλαιστίνιος άνοιξε πυρ εναντίον τους καθώς περίμεναν σε στάση λεωφορείου κοντά στον οικισμό Όφρα, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Μεταξύ των θυμάτων μια 21χρονη έγκυος που γέννησε πρόωρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κατάσταση της υγείας της 21χρονης έχει σταθεροποιηθεί, αλλά το νεογνό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, τόνισε μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου Shaare Zedek στην Ιερουσαλήμ.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας μας…κυνηγούν αυτούς τους δολοφόνους. Θα τους πιάσουν», τόνισε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανάχιου, αποκαλώντας «τερατώδη» την επίθεση.

Israeli occupation forces clash with Palestinian civilians as the forces raid the headquarters of WAFA, the official Palestinian news agency, in Ramallah, today. pic.twitter.com/FV0Poom5um

— Quds News Network (@QudsNen) 10 Δεκεμβρίου 2018