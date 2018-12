Χάρη σε έναν 9χρονο βγήκαν από την παρανομία οι χιονόμπαλες

Ένα 9χρονο αγοράκι κατάφερε να πείσει τους τοπικούς άρχοντες της μικρής πόλης Σέβερανς του Κολοράντο να καταργήσουν έναν απαρχαιωμένο νόμο που απαγόρευε τις… χιονόμπαλες.

Ο Ντέιν Μπεστ παρουσιάστηκε στο κοινοτικό συμβούλιο της (συχνά χιονισμένης) πόλης και κατέθεσε τα επιχειρήματά του υπέρ της κατάργησης του νόμου, ο οποίος προβλέπει ότι απαγορεύεται να πετάει κανείς αντικείμενα (ναι, ακόμα και χιονόμπαλες!) σε ανθρώπους, ζώα, κτίρια, δέντρα, οχήματα και κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

«Νομίζω ότι είναι ένας παρωχημένος νόμος», είπε ο 9χρονος ενώπιον των τοπικών αρχόντων, σύμφωνα με το Associated Press, τονίζοντας πως θέλει να μπορεί να παίξει χιονοπόλεμο χωρίς να έχει τρεχάματα με την αστυνομία. Και τα επιχειρήματά του μάλλον ήταν πειστικά, καθώς ομόφωνα αποφασίστηκε να «διορθωθεί» το ζήτημα.

9yr old Dane Best is lobbying town council to change what he calls an “outdated law” banning snowballs from being thrown in Severance, CO #FOX31 pic.twitter.com/JWTOCxXIVN

— Ashley Michels (@ReporterAshley) December 4, 2018