Βασικά σημεία του άρθρου που άναψε φωτιές στον Τραμπ

Πέντε σημεία του κειμένου που προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε να θέσει ακόμα και το ερώτημα της προδοσίας, δημοσιεύει η εφημερίδα Guardian.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στους New York Times ανυπόγραφο, φέρεται ωστόσο ο γράφων να είναι ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο διαβεβαιώνει ότι αγωνίζεται, μαζί με άλλους, εκ των έσω, εναντίον των «χειρότερων παρορμήσεων» του Αμερικανού προέδρου, προσπαθώντας να τον κρατούν υπό έλεγχο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξοργίστηκε και ζήτησε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του συντάκτη του.

Ακολουθούν τα πέντε κυριότερα σημεία του κειμένου:

1. Πολλοί αξιωματούχοι στην κυβέρνηση αγωνίζονται ενάντια στον Τραμπ

Ο ανώνυμος συγγραφέας του κειμένου της New York Times, με τίτλο «Είμαι Μέλος της Αντίστασης» υποστηρίζει ότι πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανήκουν σε ομάδα «σιωπηρής αντίστασης». «Εργάζομαι στις υπηρεσίες του προέδρου αλλά μαζί με άλλους, ομοίως σκεπτόμενους, συναδέλφους μου, έχω ορκιστεί ότι θα αποτρέπω κάποια σημεία της πολιτικής του και τις χειρότερες παρορμήσεις του» γράφει. Αναφερόμενος στα πρόσωπα αυτά, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, χρησιμοποιεί τη φράση «adults in the room». Ένα παράδειγμα που δίνει ο συγγραφέας είναι οι πιέσεις για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας παρά την αντίθεση του προέδρου σε αυτές. Σε όλο το φάσμα της κυβέρνησης υπάρχουν πρόσωπα που «επιλέγουν να βάζουν πρώτα τη χώρα».

2. Ψίθυροι για επίκληση της 25ης Τροπολογίας (περί ανικανότητας του προέδρου)

Η αστάθεια στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζει ο συγγραφέας, έχει προκαλέσει «πρώιμους ψιθύρους» εντός του υπουργικού συμβουλίου για επίκληση της 25ης Τροπολογίας, που επιτρέπει στον αντιπρόεδρο να πάρει την θέση του προέδρου σε περίπτωση απομάκρυνσής του από το αξίωμα, θανάτου, ανικανότητας ή παραίτησης του εν ενεργεία προέδρου.

«Αλλά κανένας δεν ήθελε να προκαλέσει μια συνταγματική κρίση. Επομένως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να οδηγήσουμε την κυβέρνηση προς την σωστή κατεύθυνση μέχρι- με τον έναν ή τον άλλον τρόπο-να τελειώσει η ιστορία» αναφέρεται στο κείμενο.

3. Η «ανηθικότητα» του προέδρου

Ο συγγραφέας αναφέρει ότι όσοι συνεργάζονται με τον πρόεδρο γνωρίζουν ότι «δεν έχει κάποιες σαφείς αξίες». Ο συγγραφέας επικρίνει τις επιθέσεις εις βάρος του Τύπου και υποστηρίζει ότι ο Τραμπ έχει αντιδημοκρατικά ένστικτα.

4. Οι αφανείς ήρωες και τα φωτεινά σημεία

Ο συγγραφέας επισημαίνει κάποια «φωτεινά σημεία» τα οποία δεν αναδεικνύονται λόγω της σχεδόν αδιάκοπης αρνητικής κάλυψης της διακυβέρνησης Τραμπ. Ο ίδιος επικαλείται τα παραδείγματα της ιστορικής φορολογικής μεταρρύθμισης και της ενίσχυσης του στρατού. «Αλλά οι επιτυχίες αυτές έχουν σημειωθεί παρά- και όχι χάρις- στο ηγετικό στυλ του προέδρου, ο οποίος ασκεί την εξουσία με τρόπο μικροπρεπή, παρορμητικό και αναποτελεσματικό». Υπάρχουν ωστόσο αφανείς ήρωες εντός του Λευκού Οίκο και στο στενό κύκλο του, σημειώνει ο συγγραφέας, παρότι πολλοί έχουν χαρακτηριστεί καθάρματα από τα μέσα ενημέρωσης.

5. Ο αείμνηστος Τζον Μακέιν «φωτεινό παράδειγμα» εντιμότητας

Ο Μακέιν, με τον οποίον είχε συγκρουστεί ο Τραμπ, ήταν ένας έντιμος άνθρωπος, το παράδειγμα του οποίου θα πρέπει να τιμάται. «Πάντα θα τον έχουμε ως παράδειγμα-ένα αστέρι για την αποκατάσταση της εντιμότητας στον δημόσιο βίο και στον εθνικό μας διάλογο» αναφέρεται στο κείμενο