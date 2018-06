Συναγερμός στο Βερολίνο, η αστυνομία απέκλεισε σχολείο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βερολίνο, καθώς πριν λίγο η αστυνομία απέκλεισε ένα δημοτικό σχολείο και την περιοχή γύρω του.

Με ανάρτησή της στο Twitter, η αστυνομία της γερμανικής πρωτεύουσας κάνει λόγο για πιθανώς» επικίνδυνη κατάσταση». Αυτή την ώρα μαθητές και δάσκαλοι απομακρύνονται από τον χώρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule in #Gesundbrunnen werden aus dem Gebäude geführt. ⚠️Bitte meiden Sie weiterhin den Bereich. pic.twitter.com/LQQjSPAJgf

Unsere Kolleg. haben das Schulgelände abgesperrt und begehen derzeit das Gebäude. Die Prinzenstraße in #Gesundbrunnen ist aktuell gesperrt.

Aktuell sind wir wegen des Verdachts einer Gefahrenlage in einer Grundschule in der Gotenburger Straße in #Gesundbrunnen im Einsatz. Weitere Infos folgen.

^tsm pic.twitter.com/tCmXp5zBwt

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5 June 2018