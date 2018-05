Διατηρούνται οι αμερικανικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα

Παρά την απελευθέρωση του Τζόσουα Χολτ, του Αμερικανού που κρατούνταν εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στη Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ δεν μεταβάλλουν τη στάση τους ως προς τις κυρώσεις που έχουν επιβάλλει στη χώρα. Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο twitter ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, οι οικονομικές κυρώσεις παραμένουν «μέχρι την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα».

«Πολύ χαρούμενος που ο Τζόσουα Χολτ είναι πίσω σπίτι του με την οικογένειά του. Οι κυρώσεις συνεχίζονται έως την επιστροφή της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα», τόνισε ο Πενς.

Very glad that Josh Holt is now back home with his family – where he has always belonged. Sanctions continue until democracy returns to Venezuela.

— Vice President Mike Pence (@VP) May 26, 2018