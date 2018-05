Συγκρούσεις σώμα με σώμα ανάμεσα σε Τούρκους και Κούρδους στο Λονδίνο

Επεισόδια ξέσπασαν στο Λονδίνο ανάμεσα σε Τούρκους, υποστηρικτές του Ταγίπ Ερντογάν, που συγκρούστηκαν με Κούρδους που διαδήλωναν κατά της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στην Βρετανία.

Οι διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι κοντά στην Ντάουνινγκ Στριτ όπου βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία και πρόκειται αργότερα να συναντηθούν ο Ταγίπ Ερντογάν με την Τερέζα Μέι.

Demonstrators outside @10DowningStreet. Turkish President #Erdogan meeting British PM #TheresaMay. Police separating pro Erdogan on one side (not many of them) and protestors. #London #Turkey #UK pic.twitter.com/BFkqy4bwlD

— Alexander Seale (@AlexSeale) May 15, 2018