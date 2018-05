Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο στο Νάσβιλ των ΗΠΑ

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο στο Νάσβιλ στο Τενεσί των ΗΠΑ, τραυματίζοντας μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1 άτομο. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό ενώ δόθηκε εντολή να εκκενωθούν και να κλείσουν όλα τα σχολεία της περιοχής.

Ο τραυματίας από το αιματηρό περιστατικό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Άλλα ΜΜΕ από τις ΗΠΑ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 τραυματίες

Οι αμερικανικές αρχές που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει συλληφθεί ένας ύποπτος και αυτός που αναζητείται είναι ο συνεργός του.

Opry Mills Mall evacuated. Emergency crews still arriving. Traffic backed up. Another ambulance just went by @FOXNashville pic.twitter.com/BLRUzAJtfi

— Nikki Junewicz (@nikkijunewicz) 3 Μαΐου 2018