Το Ισλαμικό Κράτος πίσω απο το αιματοκύλισμα στο Αφγανιστάν

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη διπλή βομβιστική επίθεση στην Καμπούλ με 21 νεκρούς και 27 τραυματίες.

Η πρώτη επίθεση έγινε στη συνοικία Σας Νταράκ, κοντά στα γραφεία της αφγανικής υπηρεσίας πληροφοριών (NDS) και η δεύτερη έξω από το υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης και Εστίας, την ώρα που άνθρωποι έμπαιναν στο κτίριο.

Η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε δίπλα σε δημοσιογράφους που είχαν σπεύσει για να καλύψουν την πρώτη επίθεση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν αρκετοί φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες, όπως δήλωσαν στο Reuters αυτόπτες μάρτυρες.

Ο Σαχ Μάραϊ, επικεφαλής φωτορεπόρτερ του AFP στην Καμπούλ, σκοτώθηκε από την έκρηξη, όπως επιβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Μάραϊ εργαζόταν για το AFP από το 1996 και κάλυψε για το Γαλλικό Πρακτορείο την αμερικανική επέμβαση στο Αφγανιστάν το 2001.

In memory of Shah Marai, AFP’s chief photographer in Afghanistan

A powerful essay from the father of six written written in 2016 that gives an insight into his immense bravery and commitment https://t.co/dotR5lbsjH pic.twitter.com/sG1d09p2gC

— AFP news agency (@AFP) 30 Απριλίου 2018