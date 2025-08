Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπελατί, ενόψει της επικείμενης συνάντησής τους στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου.

