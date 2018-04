Αστυνομικοί βγάζουν από φλεγόμενο όχημα τον οδηγό του

Ένα συγκλονιστικό βίντεο στο οποίο εμφανίζονται αστυνομικοί στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ να βγάζουν από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του μετά από ένα τροχαίο, έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί από την bodycam που φοράει στο στέρνο του ένας από τους ένστολους. Ο οδηγός με τη βοήθεια των αστυνομικών και ενώ ακούγεται να υποφέρει από τους πόνους βγαίνει από το παράθυρο.

Στη συνέχεια ένας αστυνομικός λέει στους συναδέλφους του να ερευνήσουν το όχημα και για άλλα άτομα αλλά ο οδηγός του λέει πως ήταν μόνος του.

TO THE RESCUE: Bodycam footage shows Oklahoma City police officers pulling a man to safety after his car caught fire in a traffic collision. https://t.co/muBZoRWhFF pic.twitter.com/uhGi6Ir15i

— ABC News (@ABC) 3 Απριλίου 2018