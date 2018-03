Αεροπορική ζήτησε από παραολυμπιονίκη να αποδείξει την αναπηρία της

Η βρετανή παραολυμπιονίκης Sophia Warner είχε ένα ανατριχιαστικό συναπάντημα με μια αεροπορική εταιρία, όταν της ζήτησαν να αποδείξει εμπράκτως πως είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

Η γυναίκα ζήτησε βοήθεια για να ανέβει στο αεροσκάφος και η ομάδα εδάφους της EasyJet απαίτησε τότε να αποδείξει δημοσίως την αναπηρία της. Το περιστατικό ανακοίνωσε η ίδια στο Twitter.

I’ve not complained on twitter before. The order to publicly prove my disability incident by @easyJet yesterday was beyond devastating.😪

Η 43χρονη Warner είχε στο πλευρό της τους αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος, καθώς στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης τέτοια περιστατικά σπανίως μένουν στο σκοτάδι.

I was told ‘you look completely normal. Why do you need help’ I cried all the way home. I don’t even know where to begin with a complaint. 😪

— Sophia Warner (@SprintingSophia) March 27, 2018