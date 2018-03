Έκαναν μαξιλάρι το ακρωτηριασμένο πόδι ασθενούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα σε νοσοκομείο της Ούταρ Πραντές της Ινδίας για να πέσει φως σε μια υπόθεση φρίκης. Όπως μετέδωσε το Russian Today εργαζόμενοι χρησιμοποίησαν ως μαξιλάρι το ακρωτηριασμένο πόδι ενός ασθενούς!

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ANI ο ασθενής μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Maharani Laxmibai μετά από σοβαρό τροχαίο, που κατέληξε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Μετά το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας που δείχνει τον ασθενή ξαπλωμένο με το πόδι του σαν μαξιλάρι, ο διευθυντής του νοσοκομείου ισχυρίστηκε ότι το πόδι τοποθετήθηκε στο κεφάλι του ασθενούς από συγγενείς του και ότι το προσωπικό του νοσοκομείου το μετακίνησε.

Ο γαμπρός του ασθενούς όμως διέψευσε τα λεγόμενά του. «Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο βρήκαμε το ακρωτηριασμένο πόδι κάτω από το κεφάλι του και όταν ρωτήσαμε το νοσοκομείο τι συνέβαινε, δεν μας απαντούσαν. Ρωτούσαμε γιατί δεν του έδιναν μαξιλάρι, κανείς από τους γιατρούς δεν μας άκουγε, αναγκαστήκαμε να κρατήσουμε το πόδι του στην άκρη» είπε.

#UttarPradesh: Attendants of a patient allege that staff at Maharani Laxmi Bai Medical College, Jhansi used his severed leg as a pillow for him after he was admitted there upon meeting with an accident, College Principal says 'We've set up committee to probe & will take action'. pic.twitter.com/lJFJ3SCjWf

— ANI UP (@ANINewsUP) 10 Μαρτίου 2018