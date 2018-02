Στο Χίθροου το αεροσκάφος της British Airways που εξέπεμψε σήμα κινδύνου

Σήμα κινδύνου εξέπεμψε λίγο νωρίτερα αεροσκάφος της British Airways που εκτελούσε πτήση από το Μόναχο με προορισμό το Λονδίνο.

Η πτήση ΒΑ947, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, εξέπεμψε σήμα για κάποια έκτακτη ανάγκη, χωρίς να ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή την ώρα πάντως, φαίνεται πως το αεροσκάφος προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Χίθροου.

UPDATE British Airways #BA947 which briefly declared an emergency is about to land at London Heathrow. Live: https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/wNC71Mp6ek

— AIRLIVE (@airlivenet) 15 February 2018