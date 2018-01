Ο τρίτος άνθρωπος στη σχέση είναι στην πράξη καλό, μας λέει η επιστήμη

Φαίνεται πως η απιστία έχει και μια δεύτερη όψη, αν πιστέψουμε τουλάχιστον τους ειδικούς.

Κι ενώ το να παρακολουθείς τον σύντροφό σου να κάνει σεξ με έναν τρίτο άνθρωπο είναι το λιγότερο ταμπού σε μια ερωτική σχέση, αυτό μπορεί και να κάνει δυνατότερη και βαθύτερη τη σύνδεση του ζευγαριού, όπως μας λέει όχι μία, αλλά τρεις έρευνες!

Οι επιστήμονες διατείνονται πως έτσι βελτιώνεται η επικοινωνία του ζεύγους, επιτρέποντας στα συμβαλλόμενα μέρη να ανοιχτούν για τις σεξουαλικές τους εμπειρίες και τις φαντασιώσεις τους.

«Αυτή η φαντασίωση υπάρχει όσο υπάρχει ο γάμος και η σεξουαλικότητα», καταλήγει ο David Ley, που έγραψε μόλις ένα βιβλίο («Insatiable Wives») πάνω στο θέμα, «ακούμε όμως ολοένα και περισσότερο γι’ αυτή στις μέρες μας και όλο και πιο πολλοί απορρίπτουν το κοινωνικό στίγμα που πηγάζει από αυτή τη φαντασίωση».

Σύμφωνα με την έρευνα πάνω στην οποία βασίζεται το βιβλίο, το 58% των ανδρών διατηρούν τη φαντασίωση να δουν έστω και μια φορά τη σύντροφό τους να κάνει σεξ με κάποιον άλλο, ενώ στις γυναίκες το ίδιο ποσοστό κυμαίνεται στο 33%.

Η έρευνα, που αφορά τόσο σε ομόφυλα όσο και ετερόφυλα ζευγάρια, βρήκε μάλιστα πως όλοι νιώθουν την ίδια παρόρμηση, όποιες κι αν είναι οι σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Αυτό βρήκε και στη δική της μελέτη η Justin Lehmiller, η οποία κυκλοφόρησε επίσης ένα σχετικό πόνημα («Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help Improve Your Sex Life»), λέγοντας πως την απιστία που την ξέρεις και τη βλέπεις να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια σου έχει κάτι το ανανεωτικό για τη σχέση.

Και μας λέει μάλιστα πως είναι το ταμπού της μονογαμίας αυτό που έχει καταπιέσει την εν λόγω φαντασίωση: «πρόκειται για μια σεξουαλική φαντασίωση που μπορεί εύκολα να εξατομικευτεί ώστε να καλύψει μια μεγάλη γκάμα σεξουαλικών αναγκών και επιθυμιών».

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει μάλιστα και τρίτος ερευνητής, ο Dan Savage, ο οποίος ισχυρίζεται μάλιστα πως δεν υπάρχει «απιστία χωρίς το στοιχείο της γελοιοποίησης, της ταπείνωσης ή της άρνησης»…