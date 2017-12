Με ένα μήνυμα όλο νόημα υποδέχτηκαν οι ένοικοι του σπιτιού στο Άσπεν του Κολοράντο τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, στο μέρος όπου θα περάσει τις διακοπές της πρωτοχρονιάς.

Οι διαμένοντες σε ένα κοντινό σπίτι τοποθέτησαν ένα πολύχρωμο μπάνερ, με τα χρώματα του ουρανίου τόξου και έγραψαν «Κάντε την Αμερική γκέι ξανά». Το σύνθημα είναι παραλλαγή του γνωστού σλόγκαν της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ «Κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά» στα χρώματα της γκέι κοινότητας.

Ο αναπληρωτής σερίφης μίλησε σε τοπικό Μέσο και ανέφερε ότι «οι μυστικές υπηρεσίες δεν έδειξαν να ενοχλούνται από την πινακίδα».

Ο Πενς αυτοπροσδιορίζεται ως Χριστιανός, συντηρητικός και ρεπουμπλικάνος και έχει αντιταχθεί σθεναρά στους νόμους που καταργούν τις διακρίσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στον εργασιακό χώρο.

In the spirit of Aspen, residents welcome Vice President Mike Pence, like everyone else, with a message of inclusiveness https://t.co/Ldef4hjhxu pic.twitter.com/4p0PGIlQqb

— Aspen Times (@TheAspenTimes) 30 Δεκεμβρίου 2017