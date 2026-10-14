Η Ουκρανία ζητάει εξηγήσεις από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την SpaceX για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στον ουκρανικό στρατό για τη χρήση του δορυφορικού διαδικτυακού συστήματος Starlink.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση των αμυντικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν στρατιωτικές αποστολές. Μάλιστα, εφαρμόστηκαν λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ και μετά τις αναφορές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τους Ουκρανούς πως, αν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, θα υπάρξουν συνέπειες, όπως η διακοπή της παροχής πληροφοριών.

«Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, η SpaceX εισήγαγε περιορισμό ταχύτητας για τους τερματικούς σταθμούς Starlink εν κινήσει», ανέφερε ο Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος τεχνολογίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως υποστήριξε, οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την αλλαγή, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές επιχειρήσεις. «Οι αμυντικές δυνάμεις μας δεν είχαν προειδοποιηθεί σχετικά με αυτόν τον περιορισμό, που προκάλεσε διαταραχή πολλών αποστολών. Όπως όλα δείχνουν, το μέτρο αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση και συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο Μπεσκρέστνοφ ανέφερε ακόμη ότι η SpaceX διέκοψε τη λειτουργία της στρατιωτικής έκδοσης του συστήματος για ταχύτητες άνω των 100 μιλίων την ώρα, δηλαδή περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Επιπλέον, τις επιπτώσεις των περιορισμών επιβεβαίωσε το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, επισημαίνοντας ότι ορισμένες μονάδες αναγκάστηκαν να ματαιώσουν αποστολές.

Σε δήλωση που διαβιβάστηκε στο Reuters, το Σώμα περιέγραψε τις δυσκολίες που καταγράφηκαν κατά τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, στη διάρκεια πτήσεων η σύνδεση μπορεί να διακοπτόταν για 10-20 δευτερόλεπτα σε ταχύτητες μόλις 110-120 χλμ/ώρα. Τα drones εξακολουθούσαν να κινούνται, όμως αυτές οι διακοπές έκαναν πιο δύσκολο τον έλεγχό τους», ανέφερε.

Παράλληλα, πηγή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας σημείωσε ότι οι νέοι περιορισμοί δημιουργούν σημαντικά εμπόδια τόσο στον εφοδιασμό όσο και στη διεξαγωγή συγκεκριμένων επιχειρήσεων με drones.

Ο ρόλος του Starlink στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Starlink αποτελεί κρίσιμο εργαλείο επικοινωνίας για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς οι τερματικοί σταθμοί του παρέχουν πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου άλλες υποδομές επικοινωνίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Το Κίεβο αξιοποιεί το δορυφορικό δίκτυο για την επικοινωνία μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων του.

Ακόμη, κεραίες Starlink έχουν εγκατασταθεί σε ορισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προσφέροντας τη δυνατότητα διατήρησης της σύνδεσης στο διαδίκτυο και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών παρεμβολών από τον αντίπαλο. Με αυτόν τον τρόπο, τα drones μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένα και να καθοδηγούνται προς τους στόχους τους.