Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, επιδιώκοντας μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία και ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για αυτήν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται δυσαρεστημένη με τη συνέχιση των ουκρανικών πληγμάτων στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου περιέγραψε την οργή του Τραμπ για τη στάση του Ζελένσκι, λέγοντας: «Ο Τραμπ είναι πραγματικά θυμωμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως δεδομένες».

«Διυλιστήριο για διυλιστήριο»: Γιατί αντιδρά η Ουκρανία

Η πρόταση που προωθεί η Ουάσιγκτον προβλέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις στα διυλιστήρια πετρελαίου και των δύο χωρών. Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε την ιδέα ως συμφωνία «διυλιστήριο για διυλιστήριο», με προοπτική να επεκταθεί στη συνέχεια και σε άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Κίεβο, ωστόσο, θεωρεί ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν εξασφαλίζει ισότιμη προστασία στις δύο πλευρές. Η Ουκρανία διαθέτει ένα διυλιστήριο, το οποίο έχει υποστεί επανειλημμένες ζημιές από ρωσικές επιθέσεις και δεν λειτουργεί πλήρως. Η Ρωσία, αντίθετα, διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο διυλιστηρίων, γεγονός που δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες για τις δύο χώρες.

Ουκρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οι ανάγκες της χώρας είναι διαφορετικές, καθώς εξαρτάται από εισαγωγές καυσίμων και φυσικού αερίου. «Εισάγουμε ντίζελ και φυσικό αέριο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να σταματήσουν οι Ρώσοι να επιτίθενται στο ηλεκτρικό μας δίκτυο», ανέφερε, σύμφωνα με το Axios.

Για την ουκρανική πλευρά, επομένως, η προστασία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του δικτύου ηλεκτροδότησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Η ανακοίνωση Τραμπ και η αντίδραση Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την ενεργειακή εκεχειρία ως συμφωνία που είχε ήδη επιτευχθεί. Σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε: «Με άμεση ισχύ, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε!»

Η δήλωση αυτή, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από επιβεβαίωση της Μόσχας. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η ανακοίνωση «ήταν νέα για μένα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Κίεβο δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως για κάποια συμφωνία.

Την ίδια ώρα, καταγράφηκαν νέες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Έτσι, η προοπτική μιας εκεχειρίας που θα περιορίσει τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές παραμένει αβέβαιη.

Το πετρέλαιο, οι τιμές καυσίμων και η πίεση της Ουάσιγκτον

Η επιμονή του Τραμπ να περιοριστούν οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια συνδέεται και με την προσπάθειά του να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις επιβαρύνουν την αγορά και συμβάλλουν στις πιέσεις στις τιμές της βενζίνης.

Η ένταση αυξήθηκε μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ με τη Ρωσία για την άρση κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Κατά το Axios, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να περιορίσει τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, θεωρώντας ότι η συνέχισή τους δυσκολεύει τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν οι επιπτώσεις από τη συνέχιση των επιθέσεων, αλλά και η στάση που θα μπορούσαν να κρατήσουν οι ΗΠΑ απέναντι στο Κίεβο.

Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον απείλησε να διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία. Αμερικανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι διατυπώθηκε τέτοια απειλή και ανέφερε ότι το μήνυμα προς το Κίεβο ήταν πως δεν θα πρέπει να προχωρά σε ενέργειες που επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρέχουν στην Ουκρανία πυρομαχικά και πληροφορίες.

Παράλληλα, οι Financial Times μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν ευρωπαϊκές χώρες πως ενδέχεται να σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων προς την Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ, εάν συνεχιστούν τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια.

Η ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ παραμένει, συνεπώς, χωρίς δημόσια επιβεβαίωση από τη Μόσχα. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ η ουκρανική πλευρά ζητά να συμπεριληφθεί στην προστασία και το δικό της ηλεκτρικό δίκτυο. Το αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία εξαρτάται από το εάν οι δύο πλευρές αποδεχθούν κοινούς όρους και δεσμευτούν να τους τηρήσουν.