Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη επεξεργάζονται ένα σχέδιο τεσσάρων σημείων για να μπει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2022.

«Όποτε αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα που δεν μπορείς να λύσεις, κάν’ το μεγαλύτερο», είναι το σκεπτικό που διακατέχει τη νέα στρατηγική, σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων στην εφημερίδα Washington Post.

Η λογική πίσω από αυτή την αμφιλεγόμενη ειρηνευτική στρατηγική βασίζεται στην προσπάθεια των Αμερικανών διαπραγματευτών να διαμορφώσουν ένα πακέτο μέτρων που θα καλύπτει τις μεταπολεμικές ανάγκες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τρόπο που θα θέτει τέλος στη σύγκρουση και θα βελτιώνει τη θέση και των δύο χωρών, λειτουργώντας ως κίνητρο για έναν εδαφικό συμβιβασμό που δεν θα αρέσει σε καμία από τις δύο πλευρές.

«Πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόβλημα και τη λύση σε ευρύτερη κλίμακα, ώστε να βοηθήσουμε και τις δύο πλευρές να αντιληφθούν ποια θα είναι η μεταπολεμική κατάσταση και στη συνέχεια να προβούν σε παραχωρήσεις», εξήγησε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που έχει γνώση των συνομιλιών.

Ο πρώτος πυλώνας του σχεδίου αφορά τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και ο επενδυτικός κολοσσός BlackRock εξετάζουν τη δημιουργία χρηματοδοτικού μηχανισμού που θα καλύπτει τις ανάγκες ανοικοδόμησης, την οικονομική στήριξη των οικογενειών στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν και την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών.

Οι διαπραγματευτές έχουν ήδη ζητήσει από την ουκρανική κυβέρνηση αναλυτικές εκτιμήσεις για το κόστος των παρεμβάσεων, καθώς και εγγυήσεις ότι τα κεφάλαια που θα διατεθούν δεν θα καταλήξουν σε φαινόμενα διαφθοράς ή υπεξαίρεσης κατά τη μεταπολεμική περίοδο.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με αξιωματούχο, οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες θα αναλάμβαναν δεσμεύσεις στρατιωτικής αντίδρασης σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Οι εγγυήσεις αυτές περιγράφονται ως αντίστοιχες με εκείνες του άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους της Συμμαχίας.

‘Make the problem and the solution bigger’: The plan to end the Ukraine war https://t.co/ETT77mnCjo — Michael Smith (@MickWSmith) October 13, 2026

Ο τρίτος πυλώνας είναι οικονομικός και ενεργειακός, με στόχο τη δημιουργία αμοιβαίων συμφερόντων μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης.

Μία από τις προτάσεις που εξετάζονται προβλέπει τη λειτουργία αγωγού που θα μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο προς τις ευρωπαϊκές αγορές, με τα οικονομικά οφέλη να μοιράζονται μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Το τέταρτο σημείο χαρακτηρίζεται, ωστόσο, ως το πιο δύσκολο, καθώς αφορά τα εδαφικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία θα καλούνταν να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου, εγκαταλείποντας την επιδίωξη κατάληψης ολόκληρης της Ουκρανίας. Για την Ουκρανία, αυτό θα σήμαινε την αποδοχή της συνέχισης του ρωσικού ελέγχου στα εδάφη που κατέχουν σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του Ντονμπάς.

Σύμφωνα με την Washington Post, αν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξοργίστηκαν από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ, φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διπλωματική διαδικασία υπό την ηγεσία των Κούσνερ και Γουίτκοφ. «Είναι η κατάλληλη στιγμή να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επιστρέψουμε στη δουλειά», εξήγησε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.