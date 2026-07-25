Αποχωρώντας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε το Air Force One που είχε λάβει από το Κατάρ και πέταξε με το παλιό προεδρικό αεροσκάφος, μετά από πληροφορίες ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του όσο θα βρισκόταν στον αέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα με το νέο Boeing 747-8 που είχε λάβει από το Κατάρ γιατί «χρειαζόταν επειγόντως ένα νέο αεροσκάφος», ωστόσο δεν διέθετε τις ίδιες προηγμένες αμυντικές δυνατότητες με το παλιό «Air Force One».

Έτσι, όταν ο Τραμπ αναχώρησε από την Τουρκία, πέταξε για την Ουάσινγκτον με το παλιό προεδρικό αεροσκάφος, ενώ το νέο Air Force One απογειώθηκε κανονικά με προορισμό τη Βρετανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αστειεύεται πως το σκάφος πέταξε άδειο για να ξεναγηθούν στρατιώτες.

Σύμφωνα με τους New York Times, μόλις οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έλαβαν την πληροφορία ότι ενδεχομένως οι Ιρανοί θα χτυπούσαν το προεδρικό αεροσκάφος, σήμανε συναγερμός. Καθώς είχαν ελάχιστο χρόνο αντίδρασης και δεν μπορούσαν να προμηθευτούν ένα νέο αεροπλάνο, χρησιμοποίησαν το «Air Force One» που είχε αποσυρθεί.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι πληροφορίες που έλαβε η αμερικανική πλευρά δεν προέρχονταν από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν γνωστοποιήσει παρόμοια ενημέρωση, αλλά από άλλες πηγές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα στους New York Times, είπαν: «Μόλις αρχίσαμε ξανά τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ο κ. Τραμπ βρισκόταν στην Άγκυρα. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο πρόεδρος μίλησε ανοιχτά για τις προσπάθειες του Ιράν να τον δολοφονήσουν».

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απειλήσει τα τελευταία χρόνια με αντίποινα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την πρώτη του θητεία είχε δώσει την εντολή για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί τον Ιανουάριο του 2020.