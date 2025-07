Με αφορμή την επέτειο από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος έκανε αφιέρωμα στον Αμερικανό πρόεδρο, με το περιεχόμενο να παραπέμπει περισσότερο σε κάποιο ιστορικό πρόσωπο όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, παρά σε επιχειρηματία και πολιτικό.

Δείχνοντας πλάνα από τότε που ήταν νέος και με εκφράσεις «ο νεαρός Τραμπ κάποτε κατέκτησε το Μανχάταν», το αφιέρωμα πλέκει το εγκώμιο του Αμερικανού προέδρου.

Επίσης, προβάλει ατάκες που ενισχύουν αυτή την εικόνα, όπως της Όπρα Γουίνφρεϊ, που δήλωνε ότι αισθανόταν πολιτικό λόγο στις αποτυχημένες προεκλογικές εκστρατείες του Τραμπ τη δεκαετία του 1990.

Ωστόσο, το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος δεν σταματάει εδώ. Στη συνέχεια με κινηματογραφική σκηνοθεσία δείχνει διάσημες στιγμές του Τραμπ, όπως εκείνη όταν δημόσια αμφισβήτησε την καταγωγή του Μπαράκ Ομπάμα και μάλιστα μπροστά του, με τον τέως πρόεδρο να τον κοροϊδεύει και την κατάμεστη αίθουσα να γελάει μαζί του.

«Ο Τραμπ είναι μαχητής, ένα πραγματικό κτήνος που μόλις αμολήθηκε… Είναι προστάτης του δυτικού πολιτισμού», αναφέρεται στο αφιέρωμα και συγκεκριμένα μετά την εικόνα που διακρίνεται να κάθεται μόνος, εφόσον όλοι γελούν μαζί του.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται και το διάσημο πλάνο που χαιρετάει πλήθος κόσμου κατεβαίνοντας μια σκάλα, εικόνα που είχαν προβάλει οι Simpsons 16 χρόνια πριν την πρώτη εκλογή του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο μύθος, πως η γνωστή σειρά προβλέπει το μέλλον.

