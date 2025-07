Αυξάνεται η ανησυχία των ειδικών γύρω από την κανονικοποίηση του στραγγαλισμού κατά τη διάρκεια του σεξ.

Η «ερωτική ασφυξία», δηλαδή ο στραγγαλισμός κατά τη διάρκεια του σεξ, θεωρείται πλέον η δεύτερη πιο συχνή αιτία εγκεφαλικού επεισοδίου σε γυναίκες κάτω των 40 ετών και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσκολία κατάποσης, ακράτεια, επιληπτικές κρίσεις, προβλήματα μνήμης, κατάθλιψη, άγχος και αποβολή, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο στραγγαλισμός είναι τόσο συνηθισμένος μεταξύ των νέων, σύμφωνα με τον Guardian, ώστε μια πρόσφατη παρουσίαση σεξουαλικής αγωγής στην Ουαλία περιλάμβανε συμβουλές «ασφαλούς» στραγαλισμού, όπως: «Δεν είναι ποτέ εντάξει να αρχίσεις να πνίγεις κάποιον χωρίς να τον ρωτήσεις πρώτα…» και «η συναίνεση πρέπει να υπάρχει κάθε φορά που ο στραγγαλισμός είναι μια επιλογή, όχι μόνο την πρώτη φορά».

Όταν η παρουσίαση δημοσιοποιήθηκε, η Fiona Mackenzie, ιδρύτρια της ομάδας εκστρατείας We Can’t Consent to This (WCCTT), ήταν «απολύτως έξαλλη αλλά καθόλου έκπληκτη».

Η Mackenzie δημιούργησε το WCCTT στα τέλη του 2018 ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό γυναικών και κοριτσιών που σκοτώνονται ή τραυματίζονται από βία που υποτίθεται ότι είναι συναινετική.

Οι δύο πτυχές που εξετάζονται γύρω από τη σεξουαλική βία και τον στραγγαλισμό

«Όταν ξεκινήσαμε, εστιάζαμε σε δύο πτυχές», λέει η Mackenzie. «Η πρώτη ήταν οι άνδρες που χρησιμοποιούσαν με επιτυχία την υπεράσπιση του “σκληρού σεξ” για να δολοφονήσουν γυναίκες, ισχυριζόμενοι ότι ήταν συναινετικό και επομένως τη γλίτωναν ή έπαιρναν μικρές ποινές. Το άλλο σκέλος ήταν ότι τόσες πολλές νεαρές γυναίκες στραγγαλίζονταν από τους σεξουαλικούς τους συντρόφους».

Πλέον, ο νόμος της Βρετανίας περί ενδοοικογενειακής κακοποίησης, του 2021, διευκρίνισε ότι ένα άτομο δεν μπορεί να συναινέσει στο να υποστεί βλάβη με σκοπό τη σεξουαλική ικανοποίηση και επίσης κατέστησε τον μη θανατηφόρο στραγγαλισμό συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Πριν από αυτό, ενέπιπτε στα γενικά αδικήματα, όπως η σωματική βλάβη.

Όσον αφορά τη δεύτερη πτυχή, ωστόσο – την κανονικοποίηση του στραγγαλισμού κατά τη διάρκεια του σεξ – η Mackenzie πιστεύει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Η Hannah Bows, καθηγήτρια ποινικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Durham, πιστεύει ότι ο στραγγαλισμός είναι ένα από τα λίγα εγκλήματα στα οποία η ευαισθητοποίηση του κοινού έχει υποχωρήσει δραματικά. «Νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά ανησυχητικό σημάδι ότι πριν από 50 χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανώς θα γνώριζαν ότι ο στραγγαλισμός ήταν αδίκημα – όπως ακριβώς όλοι γνωρίζουμε ότι η κλοπή είναι παράνομη», λέει η ίδια. «Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει, ειδικά μεταξύ των νέων. Στην πραγματικότητα υπάρχει λιγότερη αναγνώριση και κατανόηση, παρόλο που έχουμε περισσότερους νόμους που το ποινικοποιούν».

Οι κίνδυνοι του στραγγαλισμού στο σεξ

Υπάρχει σοβαρός λόγος για να επιβάλλονται τέτοιοι νόμοι, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς οι λαιμοί των ανθρώπων είναι πολύ εύθραυστοι. Το μπλοκάρισμα της σφαγίτιδας φλέβας απαιτεί λιγότερη πίεση από το άνοιγμα ενός κουτιού αναψυκτικού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο στραγγαλισμός είναι πλέον η δεύτερη πιο συχνή αιτία εγκεφαλικού επεισοδίου σε γυναίκες κάτω των 40 ετών, γράφει ο Guardian. Σύμφωνα με μια έρευνα, είναι πιο επικίνδυνο από τα βασανιστήρια που είναι γνωστά ως «waterboarding», επειδή ο στραγγαλισμός επηρεάζει τη ροή του αίματος καθώς και τη ροή του αέρα. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί απώλεια συνείδησης σε δευτερόλεπτα και θάνατος σε λίγα λεπτά, σε άλλες οι συνέπειες μπορεί να καθυστερήσουν εβδομάδες. Μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στη φωνή, δυσκολία στην κατάποση, ακράτεια, επιληπτικές κρίσεις, προβλήματα μνήμης, λήψης αποφάσεων και συγκέντρωσης, κατάθλιψη, άγχος, αποβολή.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάιο από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, 32 νεαρές γυναίκες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες – εκείνες που είχαν στραγγαλιστεί τουλάχιστον τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του σεξ τις τελευταίες 30 ημέρες και εκείνες που δεν είχαν ιστορικό στραγγαλισμού. (Υπήρχαν 15 από την πρώτη ομάδα και 17 στη δεύτερη.) Από όλες τις γυναίκες ελήφθη αίμα. Τα δείγματα από τις γυναίκες που είχαν στραγγαλιστεί έδειξαν αυξημένα επίπεδα του S100B, ενός δείκτη εγκεφαλικής βλάβης.

«Δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος να το κάνεις, δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα αίματος ή οξυγόνου που μπορείς να αποκόψεις από τον εγκέφαλο για πλάκα», λέει η Jane Meyrick, ψυχολόγος που ηγείται των εργασιών για τη σεξουαλική υγεία στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αγγλίας.

Ο στραγγαλισμός «έχει γίνει κανονική πρακτική μεταξύ των νεότερων ανθρώπων και δεν θεωρείται προβληματική»

Μια έρευνα του Institute for Addressing Strangulation, το οποίο ιδρύθηκε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας το 2022, διαπίστωσε ότι πάνω από το ένα τρίτο των γυναικών σε ηλικία 16 έως 34 ετών είχε βιώσει την ερωτική ασφυξία, σε σύγκριση με το 16% των 35 έως 54 ετών και το 3% των 55 ετών και άνω. «Μεγαλύτερες ακαδημαϊκές μελέτες σε φοιτητές στις ΗΠΑ και την Αυστραλία δείχνουν υψηλότερα επίπεδα», λέει η Meyrick. Αμερικανική έρευνα διαπίστωσε ότι το 64% των φοιτητριών είχε στραγγαλιστεί κατά τη διάρκεια του σεξ. Αντίθετα, τα στοιχεία για τις προηγούμενες γενιές, που συλλέχθηκαν μεταξύ 2006 και 2015, διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες φοιτήτριες δεν συμπεριέλαβαν τον στραγγαλισμό όταν απαριθμούσαν την άγρια σεξουαλική συμπεριφορά (αναφέρθηκαν τα χαστούκια, μεταξύ άλλων). «Έχει γίνει κανονική πρακτική μεταξύ των νεότερων ανθρώπων και δεν θεωρείται προβληματική», λέει η Meyrick.

Το 2021, μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Debby Herbenick, καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, πήρε σε βάθος συνεντεύξεις από 24 γυναίκες ηλικίας 18 έως 33 ετών σχετικά με τις εμπειρίες τους από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια του σεξ. Η πλειονότητα το θεωρούσε πλέον «ρουτίνα και κανονικότητα» και πολλές γυναίκες πίστευαν ότι ήταν ασφαλές, παρά το γεγονός ότι βίωσαν πολλές σωματικές αντιδράσεις, όπως βήχα, αγκομαχητό, δυσκολία στην κατάποση και αναπνοή και αλλαγές στην όραση. Ορισμένες δήλωσαν ότι αποδέχτηκαν να τις πνίξουν για την ευχαρίστηση του συντρόφου τους, παρόλο που προσωπικά δεν ένιωθαν ευχαρίστηση. Άλλες το απολάμβαναν και το επιδίωκαν ως «περιπετειώδες» και «συναρπαστικό».

Οι ειδικοί, επίσης, επισημαίνουν πως ο στραγγαλισμός συμβαίνει σε συντριπτικό βαθμό σε γυναίκες από άνδρες, ενώ αναφέρουν πως η προέλευση αυτής της συμπεριφοράς μπορεί να εντοπιστεί στις ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου. Πολλές έρευνες δείχνουν τον αντίκτυπο της κατανάλωσης πορνό στη σεξουαλική συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις.