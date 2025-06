Ο Τάιλερ Πέρι κατηγορείται για «σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση και εργασιακά αντίποινα», σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε ένας ηθοποιός, υποστηρίζοντας ότι ο πασίγνωστος παραγωγός χρησιμοποίησε την επιρροή και την εξουσία του για να δημιουργήσει μια «εξαναγκαστική, σεξουαλικά εκμεταλλευτική δυναμική».

Σύμφωνα με τον Guardian, η αγωγή, που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λος Άντζελες και έγινε ευρέως γνωστή την Τρίτη, κατατέθηκε από τον Ντέρεκ Ντίξον, ο οποίος έπαιξε στις σειρές «Ruthless» και «The Oval» του Πέρι. Ο Ντίξον ισχυρίζεται ότι ο Πέρι τού υποσχέθηκε επαγγελματική εξέλιξη, αλλά τελικά τον υπέβαλε σε «κλιμακούμενη σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση και βιαιοπραγία». Υποστηρίζει ότι υπέστη αυτήν την κακοποίηση ενώ ο Πέρι είχε πλήρη έλεγχο της απασχόλησής του, της αμοιβής του και των δημιουργικών του ευκαιριών -και ότι υπήρξαν αντίποινα όταν δεν ανταποκρίθηκε θετικά στις προσεγγίσεις του.

Ο Πέρι, δισεκατομμυριούχος σταρ της κινηματογραφικής σειράς «Madea», είναι μια από τις πιο ισχυρές φιγούρες του Χόλιγουντ, με δικά του τεράστια στούντιο στην Ατλάντα και συνεργασία με το δίκτυο της Όπρα Γουίνφρεϊ. Μεγάλες εταιρείες παραγωγής συχνά γυρίζουν έργα στις εγκαταστάσεις του.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, με τον δικηγόρο του να τις χαρακτηρίζει «εκβιασμό».

«Πρόκειται για κάποιον που ήρθε κοντά στον Τάιλερ Πέρι, απ’ ό,τι φαίνεται, μόνο και μόνο για να στήσει μια απάτη», δήλωσε ο δικηγόρος του Πέρι, Μάθιου Μπόιντ. «Ο Τάιλερ όμως δεν εκβιάζεται και είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί οι κατασκευασμένοι ισχυρισμοί θα καταρρεύσουν».

