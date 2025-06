Πλημμύρες σημειώθηκαν έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο ανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής, αφήνοντας πίσω καταστροφές και θανάτους.

Συγκεκριμένα, εννέα άνθρωποι πέθαναν, ενώ συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες για να βρεθούν παιδιά που αγνοούνται αφού το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από τα νερά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ισχυρές χιονοπτώσεις και σφοδρές καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές της επαρχίας Ίστερν Κέιπ (Ανατολικό Ακρωτήριο), καθώς η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει στο σύνολό της ακραίες χειμερινές καιρικές συνθήκες από την περασμένη εβδομάδα.

BREAKING | 7 lives lost as deadly floods sweep through the Eastern Cape. Authorities confirm six victims were found in Mthatha and one in Tsolo — both in Eastern Cape, south Africa. pic.twitter.com/k7FX3GyAYs

Στην περιοχή του Ορ Τάμπο, «εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών», σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές, ενώ προηγούμενος έκανε λόγο για επτά νεκρούς.

Η εκπρόσωπος των αρχών της επαρχίας, η Χουσέλουα Ράντιε, δήλωσε στο AFP ότι δεν γνωρίζει πόσα παιδιά ή ενήλικες επέβαιναν στο σχολικό. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι «τουλάχιστον δέκα παιδιά αγνοούνται».

JUST IN: Eight more bodies have been recovered by search and rescue teams in Mthatha in the Eastern Cape



The schoolchildren were swept away by floodwaters in the Dikolini River on Tuesday



The school bus they were travelling in has also been retrieved. KH #KayaNews #Floods pic.twitter.com/66XOKyPZNl