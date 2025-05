Πολλοί άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν σήμερα όταν ένα μικρό, ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη ζώνη του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Φοβόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί», είπε ο Νταν Έντι, υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος του Σαν Ντιέγκο. Σύμφωνα με τον Έντι, όλα τα θύματα μάλλον επέβαιναν στο Cessna 550. Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί στο έδαφος, στα σπίτια ή στα οχήματα που καταστράφηκαν.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο κατέπεσε γύρω στις 3.45 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (13.45 ώρα Ελλάδας).

Το ιδιωτικό αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει 8-10 άτομα, μαζί με τον πιλότο, ωστόσο οι τοπικές αρχές αγνοούν προς το παρόν τον ακριβή αριθμό των επιβατών του.

On the morning of May 22, 2025, a small business jet, believed to be a Cessna Citation S/II with the callsign “N666DS,” crashed into the Tierrasanta military housing community in San Diego while attempting to land at Montgomery-Gibbs Executive Airport.



