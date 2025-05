Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο Σαν Ντιέγκο το πρωί της Πέμπτης, εν μέσω πυκνής ομίχλης.

Από τη συντριβή, όπως αναφέρει το BBC, προκλήθηκε φωτιά σε 15 σπίτια ενώ αρκετά ακόμα εκκενώθηκαν.

Σύμφωνα με αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπήρχε «καύσιμο αεροσκάφους παντού». «Ο κύριος στόχος μας είναι να ελέγξουμε ένα προς ένα τα σπίτια και να διασφαλίσουμε ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι» πρόσθεσε.

On the morning of May 22, 2025, a small business jet, believed to be a Cessna Citation S/II with the callsign “N666DS,” crashed into the Tierrasanta military housing community in San Diego while attempting to land at Montgomery-Gibbs Executive Airport.



