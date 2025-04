Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα εκτίμησε σήμερα ότι το νυχτερινό πλήγμα της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων, αποδεικνύει ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί να τερματίσει την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Οι χθεσινές ρωσικές μαξιμαλιστικές απαιτήσεις να αποσυρθεί η Ουκρανία από τις επαρχίες της, σε συνδυασμό με αυτά τα βάναυσα πλήγματα, δείχνουν ότι η Ρωσία, όχι η Ουκρανία, αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη. Στη Μόσχα, όχι στο Κίεβο, θα πρέπει να ασκηθεί πίεση», τόνισε ο Σιμπίχα με ανάρτησή του στο Χ.

