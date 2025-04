Αεροσκάφος Boeing, το οποίο προοριζόταν για κινεζική αεροπορική εταιρεία, επέστρεψε σήμερα, Κυριακή, στο κέντρο παραγωγής της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για ένα από τα «θύματα» των αμοιβαίων δασμών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της εμπορικής διαμάχης με την Κίνα, που ξεκίνησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το 737 MAX, το οποίο προοριζόταν για την κινεζική Xiamen Airlines, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Boeing Field του Σιάτλ στις 6:11 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Το αεροσκάφος, που έφερε τα διακριτικά χρώματα της Xiamen, έκανε στάσεις ανεφοδιασμού στο Γκουάμ και στη Χαβάη κατά το ταξίδι 8.000 χιλιομέτρων της επιστροφής.

Ήταν ένα από αρκετά 737 MAX που περίμεναν στο κέντρο ολοκλήρωσης της Boeing στο Zhoushan της Κίνας για τις τελικές εργασίες και την παράδοση σε κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, ενώ θεωρείται πλέον πολύ πιθανό να επιστραφούν και άλλα.

Ο Τραμπ αύξησε αυτόν τον μήνα τους βασικούς δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα στο 145%. Σε αντίποινα, η Κίνα επέβαλε δασμούς 125% στα αμερικανικά προϊόντα. Για μια κινεζική αεροπορική εταιρεία, η παραλαβή ενός Boeing θα μπορούσε να γίνει απαγορευτικά δαπανηρή, καθώς ένα νέο 737 MAX έχει εκτιμώμενη αξία περίπου 55 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την αεροπορική συμβουλευτική εταιρεία IBA.

Δεν είναι ξεκάθαρο ποια πλευρά πήρε την απόφαση για την επιστροφή του αεροσκάφους στις ΗΠΑ. Η Boeing δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο από το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Η Xiamen επίσης δεν απάντησε.

Η επιστροφή του 737 MAX, του πιο δημοφιλούς μοντέλου της Boeing, αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη της αναστάτωσης στις παραδόσεις νέων αεροσκαφών, εξαιτίας της κατάρρευσης της μακροχρόνιας απαλλαγής από δασμούς που ίσχυε στην αεροναυπηγική βιομηχανία.

Boeing jet returns to US from China, a victim of Trump's tariff war https://t.co/AhReWIoCRw