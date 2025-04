Ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στον Ινδο-Ειρηνικό επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουκρανία αιχμαλώτισε δύο άνδρες κινεζικής καταγωγής που πολεμούσαν για λογαριασμό της Ρωσίας και δήλωσε ότι οποιαδήποτε επιτυχία της ρωσικής επιθετικότητας στην Ευρώπη θα ενθάρρυνε την Κίνα στις δικές της επιθετικές φιλοδοξίες.

Ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο ρωτήθηκε σε ακρόαση στο Κογκρέσο αν η Κίνα εμπλέκεται στη σύρραξη σε ευρωπαϊκό έδαφος και για τις αναφορές από την Ουκρανία σχετικά με τη σύλληψη των Κινέζων. Αναφερόμενος στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, είπε: «Το έκανε και οποιαδήποτε επιτυχία επιθετικού χαρακτήρα στην Ευρώπη θα ενθαρρύνει τη ΛΔΚ και τις επιθετικές της φιλοδοξίες».

Στο μεταξύ όπως γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC επικαλούμενη την εφημερίδα Ukrainskaya Pravda, ένας Κινέζος που αιχμαλωτίσθηκε από τον ουκρανικό στρατό, δήλωσε ότι εντάχθηκε στον ρωσικό στρατό μέσω ενός μεσάζοντα στην Κίνα, στον οποίο πλήρωσε 300.000 ρούβλια για τη δυνατότητα να ενταχθεί στον ρωσικό στρατό.

Σύμφωνα με την Ukrayinska Pravda, ο Κινέζος πολίτης δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της περιοχής Λουχάνσκ ως μέλος μιας ομάδας που αποτελούνταν από Κινέζους πολίτες. Ορισμένοι από αυτούς, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετώπιζαν προβλήματα με το νόμο στη Κίνα.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL