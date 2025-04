Ένα βίντεο που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο ενός διασώστη που σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη ιατρικού προσωπικού και εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας τον Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας, δείχνει τα ασθενοφόρα στα οποία επέβαιναν να είναι ευδιάκριτα με τα φώτα έκτακτης ανάγκης να αναβοσβήνουν, καθώς ξεσπούν έντονοι πυροβολισμοί, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Στις 23 Μαρτίου, 15 διασώστες και μέλη προσωπικού ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Ράφα, στην νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο και τον ΟΗΕ.

Τα θύματα ήταν οκτώ μέλη της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, έξι μέλη της Πολιτικής Άμυνας (της Λωρίδας της Γάζας) και ένα μέλος της Unrwa, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Τα πτώματα τους εντοπίστηκαν μέρες αργότερα θαμμένα στην άμμο κοντά στη Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε την Πέμπτη ότι διερευνά το «περιστατικό» και ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες του πυροβόλησαν «τρομοκράτες» και «ύποπτα οχήματα» που προχωρούσαν προς το μέρος τους με σβηστά φώτα, χωρίς να έχουν ενημερώσει τις ισραηλινές αρχές.

Ωστόσο στο βίντεο διάρκειας έξι λεπτών και 42 δευτερολέπτων, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, φαίνονται ασθενοφόρα σε κίνηση έχοντας προβολείς και φώτα συναγερμού να αναβοσβήνουν.

