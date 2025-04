Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, γνωστή ως ένα από τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν, δήλωσε πως κατά λάθος δημοσίευσε στον δημόσιο λογαριασμό της στο Instagram την ανάρτηση στην οποία ανέφερε ότι της απομένουν μόλις τέσσερις ημέρες ζωής.

Η 41χρονη Τζουφρέ προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία όταν κοινοποίησε μια φωτογραφία της όπου εμφανιζόταν «χτυπημένη και μελανιασμένη», ισχυριζόμενη ότι πεθαίνει, αφού την είχε χτυπήσει σχολικό λεωφορείο. Στη φωτογραφία, που φαίνεται να τραβήχτηκε από νοσοκομειακό κρεβάτι, η ίδια ανέφερε ότι ένα διερχόμενο όχημα έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα οι γιατροί να της δώσουν μόλις τέσσερις μέρες ζωής.

Σήμερα, η Τζουφρέ προχώρησε σε δήλωση μετά την ανησυχία που προκάλεσε το μήνυμά της, αλλά και τα ερωτήματα που γεννήθηκαν σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου που της προκάλεσε τραυματισμούς και «νεφρική ανεπάρκεια».

Στη δήλωση αναφέρεται: «Η Βιρτζίνια ευχαριστεί όλους για την αγάπη και την υποστήριξη. Είναι συγκλονισμένη από την ευγνωμοσύνη. Σήμερα παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα. Στις 24 Μαρτίου, σε αγροτική περιοχή της Δυτικής Αυστραλίας, σχολικό λεωφορείο χτύπησε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε. Η Αστυνομία κλήθηκε, αλλά ανέφερε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος κάποιος για να μεταβεί στο σημείο. Ρώτησαν αν υπήρξαν τραυματισμένοι και συνέστησαν, αν υπήρχαν, να μεταβούν οι ίδιοι στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, που μετέφερε παιδιά σε κατάσταση σοκ, στη συνέχεια υπέβαλε αναφορά στην Αστυνομία, όπως είπε. Η Βιρτζίνια είχε χτυπήσει και είχε μελανιές, αλλά επέστρεψε σπίτι της. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε και διακομίστηκε τελικά στο νοσοκομείο. Όσον αφορά την ανάρτησή της στο Instagram, η Βιρτζίνια πίστευε ότι την είχε δημοσιεύσει στο ιδιωτικό της προφίλ στο Facebook. Η ίδια και η οικογένειά της ευχαριστούν για το ενδιαφέρον».

Αυτή τη στιγμή, η Τζουφρέ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Sir Charles Gardiner στο Περθ της Αυστραλίας.

Την Κυριακή, η Τζουφρέ δημοσίευσε στο Instagram μια ανησυχητική selfie από το νοσοκομείο, όπου φαίνεται με σοβαρούς μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα. Η μητέρα, η οποία υπήρξε θύμα εμπορίας από τον Τζέφρι Επστάιν και έχει καταγγείλει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον πρίγκιπα Άντριου όταν ήταν έφηβη, δήλωσε ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια μετά το τροχαίο. Παράλληλα, εκλιπαρούσε να δει τα παιδιά της «για μία τελευταία φορά», αφού όπως υποστήριξε, οι γιατροί της είχαν πει ότι της απομένουν μόλις τέσσερις ημέρες ζωής.

Η λεζάντα στην «κατά λάθος» ανάρτησή της ανέφερε: «Αυτή η χρονιά έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο τρόπο, αλλά δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρω πως, όταν ένας οδηγός σχολικού λεωφορείου έρχεται κατά πάνω σου με 110 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ επιβραδύνεις για μια στροφή, τότε ό,τι κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, είναι σαν κονσέρβα. Έχω υποστεί νεφρική ανεπάρκεια, μου έχουν δώσει τέσσερις μέρες ζωής και με μεταφέρουν σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην ουρολογία. Είμαι έτοιμη να φύγω, αλλά θέλω να δω τα μωρά μου μία τελευταία φορά. Όμως ξέρετε τι λένε για τις ευχές… Καλύτερα να μην πω. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν υπέροχοι άνθρωποι και κομμάτι της ζωής μου. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Βιρτζίνια».

Μετά την ανάρτηση, ο δικηγόρος Brad Edwards, που είχε εκπροσωπήσει στο παρελθόν την Τζουφρέ, δήλωσε στην Daily Mail ότι πρόκειται για μια «πολύ άσχημη κατάσταση» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν καλύτερα νέα τις επόμενες ημέρες, αν η Τζουφρέ λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Η εκπρόσωπος της Τζουφρέ, Dini von Mueffing, ανέφερε: «Η Βιρτζίνια είχε ένα σοβαρό ατύχημα και δέχεται ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο. Εκτιμά βαθιά την υποστήριξη και τις ευχές όλων».

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε νέα διάσταση όταν η Victoria Hervey, πρώην σύντροφος του πρίγκιπα Άντριου, χαρακτήρισε την Τζουφρέ «φαντασιόπληκτη», αμφισβητώντας τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Η 48χρονη δέχθηκε σφοδρές αντιδράσεις, καθώς δημοσίευσε τη φωτογραφία της Τζουφρέ από το νοσοκομείο προσθέτοντας τη λέξη «Karma». Παρά τις αντιδράσεις, αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Σε δηλώσεις της επέμεινε ότι δεν πιστεύει πως η Τζουφρέ κινδυνεύει να πεθάνει. «Η Βιρτζίνια Τζουφρέ είναι μια φαντασιόπληκτη. Τα ψέματά της αποκαλύπτονται. Ας δούμε σε τρεις μέρες, αλλά στοιχηματίζω ότι θα είναι ακόμη ζωντανή».

Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα «ελαφρύ» τροχαίο. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε ότι στις 24 Μαρτίου στο Neergabby, βόρεια του Περθ, σημειώθηκε μια «μικρής έκτασης» σύγκρουση ανάμεσα σε λεωφορείο και αυτοκίνητο. Η ζημιά στο όχημα ανήλθε περίπου στα 2.000 δολάρια Αυστραλίας και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η Lady Victoria επέμεινε ότι δεν μετανιώνει για την ανάρτηση με τη λέξη «Karma», συνοδευόμενη από το τραγούδι «The Final Countdown» των Europe, δηλώνοντας: «Ανέβασα ξανά το Karma, γιατί το ένιωσα. Επίσης, ήξερα μέσα μου ότι έλεγε ψέματα».

