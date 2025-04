Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο ανάμεσα στα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, δηλώνει πως της απομένουν μόλις λίγες ημέρες ζωής, μετά από σοβαρό τροχαίο όπου παρασύρθηκε από σχολικό λεωφορείο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η 41χρονη μητέρα τριών παιδιών μοιράστηκε φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο, με το πρόσωπό της πρησμένο και γεμάτο μώλωπες, περιγράφοντας πώς το ατύχημα την οδήγησε σε νεφρική ανεπάρκεια.

Prince Andrew’s ex shares nasty take on accuser Virginia Giuffre’s having ‘days to live’ after car crash https://t.co/ZIiIG5qewS pic.twitter.com/FyfuMZ4t2w