Βίντεο κυκλοφόρησε από την Μπανγκόκ, δείχνοντας υπερυψωμένη πισίνα σε πολυτελές ξενοδοχείο που μετατράπηκε σε καταρράκτη, καθώς το νερό έπεφτε καταρρακτωδώς στους δρόμους της πόλης, έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε σήμερα τη Μιανμάρ.

Σημειώνεται ότι ο ισχυρός σεισμός είχε μέγεθος 7,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ πλήττοντας το κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS). Η δόνηση ήταν αισθητή μέχρι την Ταϊλάνδη και την Κίνα.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand 🇹🇭 (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES