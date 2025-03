Σεισμός «μαμούθ» έπληξε σήμερα το κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ, με τη δόνηση να έχει μέγεθος 7,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Χαρακτηριστικό του μεγέθους του σεισμού είναι το γεγονός ότι η δόνηση έγινε αισθητή ως την Ταϊλάνδη και την Κίνα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στη Μπανγκόκ κατέρρευσε ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστη 30 ορόφων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 43 εργάτες να έχουν παγιδευτεί.

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b