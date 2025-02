Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία, μιλώντας για «πιθανή τρομοκρατική επίθεση».

«Αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν ένα ύποπτο όχημα και να συλλάβουν έναν ύποπτο που φέρεται να έριξε το όχημα πάνω σε πολίτες σε έναν οδικό κόμβο νότια της πόλης της Χάιφα», τόνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

A suspect has been arrested in Israel after a car ramming and stabbing of several people. At least two of those stabbed were police officers in critical condition. pic.twitter.com/wVGSAQTzAb