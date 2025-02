Τουλάχιστον ένας άνθρωπος είναι νεκρός μετά από συντριβή αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Σκότσντεϊλ στην Αριζόνα των ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας όπως ανέφερε το ABC επικαλούμενο αξιωματούχους.



Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και χτύπησε ένα άλλο αεροπλάνο.

INCIDENT UPDATE: Scottsdale Airport in Arizona has been forced to close after a private jet skidded off the runway and collided with another plane at 1425hrs.



Two people have reportedly been rushed to hospital, while one other person has has reportedly died. Airport officials… pic.twitter.com/N3hjmyHMiQ