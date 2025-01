Ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες στον Λευκό Οίκο εκτελεστικό διάταγμα, μέσω του οποίου χορηγείται προεδρική χάρη σε εκατοντάδες άτομα που είχαν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, επαναλαμβάνοντας ότι τους θεωρεί «ομήρους».

Η προεδρική χάρη σε πάνω από 1.500 καταδικασθέντες για τη συνέργειά τους στην επίθεση αντιμετωπίστηκε με αγανάκτηση από τη Δημοκρατική πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι, που χαρακτήρισε μέσω X την απόφαση αυτή «προσβολή στο σύστημα δικαιοσύνης» των ΗΠΑ.

Tonight, the President announced pardons and commutations of sentences for those who violently attacked the Capitol and law enforcement officers on January 6th.



The President's actions are an outrageous insult to our justice system and the heroes who suffered physical scars and…