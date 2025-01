O Έλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος της «πράσινης» τεχνολογίας και του Διαστήματος, που συνέβαλε όσο κανείς άλλος στον εκλογικό θρίαμβο του Ντόναλντ Τραμπ, μονοπωλεί με την παρουσία και τις ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις του, το μετεκλογικό πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της προεδρίας από τον εκλεγμένο πρόεδρο, ο Μασκ -που τυπικά, θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του νεοσύστατου υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, όλα δείχνουν, ότι στη νέα διακυβέρνηση των ΗΠΑ, θα είναι κάτι πολύ περισσότερο.

Όπως μάλιστα υποστηρίζει σε ανάλυσή του το NBC, ο νοτιοαφρικανός μεγιστάνας έχει ήδη υποσκελίσει σε επίπεδο πολιτικής επιρροής και αρμοδιοτήτων, τον ίδιο τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς.

Τις εβδομάδες μετά την ημέρα των εκλογών, ο Τραμπ ήταν απασχολημένος με το να ανακοινώνει τις επιλογές του για διάφορους ρόλους στο υπουργικό Συμβούλιο και να απολαμβάνει τη λάμψη της δεύτερης εκλογικής νίκης του.

Στο πλευρό του ήταν ο Έλον Μασκ που κάποτε έλεγε ότι θα προτιμούσε «να μείνει μακριά από την πολιτική» αλλά στη συνέχεια ενεπλάκη ενεργά στην καμπάνια του Τραμπ, και μάλιστα, με τις συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις του, έγινε κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής σκηνής.

Την στιγμή λοιπόν που ο Τραμπ έβαλε τον Μασκ στη θέση του οδηγού, ο Βανς βρέθηκε να στέκεται έξω από το αυτοκίνητο.

Ο δισεκατομμυριούχος δεν αρκέστηκε να μένει στο προσκήνιο άπραγος. Ήταν παρών στο τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τέθηκε επικεφαλής υπηρεσίας για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ πιστεύει ότι η σχέση του με τον ζάπλουτο επιχειρηματία έχει τεράστια αξία.

Ποιος είναι λοιπόν ακριβώς ο νέος ρόλος του Μασκ στην επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ; Ο ιδρυτής της Tesla θα επιβλέπει ένα πλήρως στελεχωμένο «Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας».

Άλλωστε ο Τραμπ δεν είναι αγνώμων. Δεν ξεχνάει ότι ο Μασκ έριξε ζεστό χρήμα αλλά και την πλατφόρμα του «Χ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να ενισχύσει την εκστρατεία του Τραμπ. Τώρα ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου εισπράττει τα κέρδη της «επένδυσής» του. Σε αντίθεση με τον Βανς που είναι απλώς «εκλεγμένος». Ναι, στη λογική μίας κυβέρνησης επιχειρηματιών, το δούναι και λαβείν είναι αυτό που μετράει.

Την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε αναταραχή σχετικά με το πώς να πορευτούν με τον Έλον Μασκ, αποφεύγοντας παράλληλα τις αλλοπρόσαλλες και συχνά κακώς πληροφορημένες επικρίσεις του σχετικά με την εσωτερική πολιτική τους.

Ο ιδιοκτήτης των Tesla και Space X, δεν έχει κανένα ενδοιασμό να κατακεραυνώνει τις υπηρεσιακές διοικήσεις και να στηρίζει τα αντιπολιτευτικά κινήματα της λαϊκιστικής δεξιάς. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι διαμαρτύρεται για ξένες παρεμβάσεις όταν άλλοι προσπαθούν να εμπλακούν στην πολιτική των ΗΠΑ.

Ο μεγαλύτερος καβγάς του φαίνεται να είναι με τη βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Αλλά έχει επικρίνει έντονα και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και έχει υποστηρίξει τα δεξιά κινήματα και στις δύο χώρες.

'Elon Musk realises that Keir Starmer is an authoritarian, anti-free speech, terrible Prime Minister.'



Deputy Leader of Reform @TiceRichard tells @AndrewMarr9 that the tech billionaire 'recognises the benefits' of his party’s policies. pic.twitter.com/Kgj7AZhqLA