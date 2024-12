Η Ντέιλ Χάντον, διάσημη ηθοποιός και πρώην super model των δεκαετιών του ’80, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Η αιτία του θανάτου της ήταν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, λόγω διαρροής σε σπίτι στην Πενσιλβάνια.

Η Χάντον βρέθηκε αναίσθητη από τις τοπικές Αρχές σε υπνοδωμάτιο του δεύτερου ορόφου, ενώ στον πρώτο όροφο εντοπίστηκε ο Ουόλτερ Μπλούκας, συμπέθερός της, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του γιου της, και οι πρώτες έρευνες υποδεικνύουν πως η διαρροή προκλήθηκε από ελαττωματικό σωλήνα του συστήματος θέρμανσης.

Επιπλέον, δύο γιατροί και ένας αστυνομικός που εκτέθηκαν στο μονοξείδιο του άνθρακα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όμως βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Η Ντέιλ Χάντον γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1948 στο Κεμπέκ του Καναδά. Ξεκίνησε ως μπαλαρίνα, αλλά η καριέρα της την οδήγησε στον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου. Έγινε γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με κορυφαίες εταιρείες όπως η Revlon, η Estee Lauder, η Clairol και η Max Factor, ενώ κοσμούσε συχνά εξώφυλλα περιοδικών όπως το Vogue και το Sports Illustrated.

Τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, θεωρήθηκε από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο των καλλυντικών και βρέθηκε δύο φορές στις λίστες του Harper’s Bazaar με τις πιο όμορφες γυναίκες.

Στον κινηματογράφο, έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία της Disney The World’s Greatest Athlete (1973) και ακολούθησαν συμμετοχές σε ταινίες όπως Cheaters (1975), Madame Claude (1977), North Dallas Forty (1979) και Bullets Over Broadway (1994).

Αφού μετακόμισε στην Ευρώπη, συνέχισε να εργάζεται ως μοντέλο και ηθοποιός, με ρόλους τόσο σε γαλλόφωνες όσο και σε αγγλόφωνες παραγωγές. Οι πιο εμβληματικές της ερμηνείες ήταν στο Madame Claude και το North Dallas Forty, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Νικ Νόλτε.

Η Ντέιλ Χάντον άφησε το στίγμα της στον κόσμο της μόδας και της υποκριτικής, παραμένοντας ένα σύμβολο ομορφιάς και κομψότητας.

Συλληπητήριο μήνυμα για τον θάνατό της, ανάρτησε στα social media ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό στο οποίο αναφέρει:

«Η Ντέιλ Χάντον ήταν μία σπουδαία Καναδή. Έκανε επανάσταση στον κλάδο της και χρησιμοποίησε τη φωνή, το χρόνο και την ενέργειά της για να ανυψώσει άλλες γυναίκες. Τα συλλυπητήρια μου στην κόρη της, Ράιαν, και σε όλους όσους την αγάπησαν. Θα μας λείψει».

Dayle Haddon was a great Canadian. She revolutionized her industry, and she used her voice, time, and energy to lift other women up.



My condolences to her daughter, Ryan, and everyone who loved her. She will be missed. pic.twitter.com/cODPCJRZ5w