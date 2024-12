Στα social media κυκλοφορεί ένα βίντεο μέσα από την καμπίνα του μοιραίου αεροσκάφους των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν, λίγο πριν αυτό συντριβεί κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η αγωνία που βίωσαν οι επιβάτες λίγο πριν την συντριβή, ενώ επίσης φαίνονται και ζημιές που έχουν σημειωθεί μέσα στην καμπίνα, ενώ έχουν απελευθερωθεί και οι μάσκες οξυγόνου.

Στο τέλος του βίντεο φαινονται κάποιοι επιβάτες να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard. Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY

Στο μεταξύ σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, 16 επιβάτες που βρίσκονταν στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου εκτοξεύτηκαν έξω αμέσως μετά τη σύγκρουση με το έδαφος ενώ αυτοί που κάθονταν στο κέντρο, σκοτώθηκαν μέσα στην καμπίνα.

Δείτε Βίντεο με την συντριβή του αεροσκάφους

Reports are coming in of an accident at Aktau Airport, Kazakhstan involving an Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190. pic.twitter.com/X42mS3sSsO

Θυμίζουμε ότι ένα επιβατικό αεροσκάφος Embraer 190 που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς τη Ρωσία συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν την Τετάρτη, με 67 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Καζακστάν, με τον αριθμό των επιζώντων να ανέρχεται στους 32, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη συντριβή δείχνει το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines, να τυλίγεται στις φλόγες καθώς προσκρούει στο έδαφος και στη συνέχεια να αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός.

Τραυματισμένοι επιβάτες διακρίνονται να περπατούν με δυσκολία από ένα τμήμα της ατράκτου που παρέμεινε ακέραιο.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών του Καζακστάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες έσβησαν την πυρκαγιά και ότι οι επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, νοσηλεύονται σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ ανασύρονται οι σοροί όσων δεν κατάφεραν να επιζήσουν της συντριβής.

Η Azerbaijan Airlines δήλωσε ότι το αεροσκάφος Embraer 190, με αριθμό πτήσης J2-8243, εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι, πρωτεύουσα της περιοχής της Τσετσενίας στη νότια Ρωσία, αλλά προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από το Ακτάου στο Καζακστάν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από τη συντριβή το αεροπλάνο πραγματοποίησε αρκετούς κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Οι αρχές του Καζακστάν δήλωσαν ότι είχε συσταθεί κυβερνητική επιτροπή για να διερευνήσει τι είχε συμβεί και ότι τα μέλη της διατάχθηκαν να πετάξουν στο σημείο και να διασφαλίσουν ότι οι οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών θα έπαιρναν τη βοήθεια που χρειάζονταν.

«Δεν μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προς το παρόν. Όλα τα σενάρια εξετάζονται…» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Βάσει των πρώτων πληροφοριών, υπήρχαν 37 υπήκοοι από το Αζερμπαϊτζάν, έξι υπήκοοι από το Καζακστάν, τρεις πολίτες από την Κιργιζία και 16 Ρώσοι υπήκοοι», επιβεβαίωσε το υπουργείο Μεταφορών του Καζακστάν.

Το Καζακστάν θα συνεργαστεί με το Αζερμπαϊτζάν για την έρευνα, δήλωσε η κυβέρνηση.

Η ρωσική υπηρεσία παρακολούθησης της αεροπορίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι ο πιλότος αποφάσισε να κάνει αναγκαστική προσγείωση μετά από πρόσκρουση με πτηνό, μεταδίδει το Reuters.

Αντίστοιχα και η Azerbaijan Airlines ανέφερε αρχικά ότι το αεροσκάφος έπεσε σε ένα σμήνος πουλιών, ωστόσο λίγο αργότερα, απέσυρε αυτήν την πληροφορία.

Από την πλευρά της, η περιφερειακή διεύθυνση του υπουργείου Υγείας του Καζακστάν έκανε λόγο, για μια «έκρηξη φιάλης» μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Flightradar24, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των αεροσκαφών, το Embraer 190 διέσχισε την Κασπία Θάλασσα, παρεκκλίνοντας της κανονικής του πορείας, προτού κάνει κύκλους πάνω από την περιοχή όπου κατέπεσε.

Flight #J28243 that crashed near Aktau Airport in Kazakhstan is an Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190 with registration 4K-AZ65.#J28243 took off from Baku at 03:55 UTC time and was flying to Grozny. The aircraft was exposed to strong GPS jamming which made the aircraft… pic.twitter.com/rM1Q0jmMPt

