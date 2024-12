Ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, που αναμένεται να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως εξωτερικός σύμβουλος, κάλεσε σήμερα τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να παραιτηθεί, σχολιάζοντας την επίθεση σε γερμανική χριστουγεννιάτικη αγορά.

«Ο Σολτς πρέπει να παραιτηθεί αμέσως. Ακατάλληλος, ανόητος» έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Χ.

Scholz should resign immediately. Incompetent fool.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μασκ χαρακτήρισε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) «σωτήρα» της χώρας.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt