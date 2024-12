Σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (ελληνική λωρα) στην περιοχή Μάουλε της Χιλής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Η αρχική εκτίμηση του Κέντρου δείχνει ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μεγάλο, φτάνοντας τα 100 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα Σαντιάγο, όπως ανέφερε το πρακτορείο Ρόιτερς.

yo estaba durmiendo la siesta, sentí que se movía la cama y dije: ya, si se viene me paro



no se vino pero me paré igual para poder grabar las lámparas y el ruido dhajshsj pic.twitter.com/tugJnQdRbJ