⭕️عاجل⭕️

إعلام العدو يعترف بانفجار صاروخاً باليستياً انطلق من لبنان قبالة سواحل تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار

⭕️Urgent⭕️

Enemy media admits the explosion of a ballistic missile launched from Lebanon off the coast of Tel Aviv without activating the sirens pic.twitter.com/lvm4idW2p4