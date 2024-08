Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει τον προεκλογικό του αγώνα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ο ανιψιός του Φρεντ Τραμπ ΙΙΙ τον «άδειασε», χαρακτηρίζοντάς τον «τρελό» και τονίζοντας ότι θα ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις, την αντίπαλο του θείου του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας thehill.com, ο Φρεντ είναι γιος του εκλιπόντος μεγαλύτερου αδελφού του πρώην προέδρου, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών.

Στο πλαίσιο προώθησης του βιβλίου του, «All in the Family: The Trumps and How We Got This Way», έδωσε συνέντευξη, στην οποία αποκάλυψε τη στήριξη προς τους Δημοκρατικούς, ενώ σχολίασε αρνητικά τον θείο του.

Fred Trump III: “Every family has their crazy uncle. My Uncle Donald is atomic crazy." pic.twitter.com/m9cWSfmVd1 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 30, 2024

«Και μέσα σε κάθε οικογένεια – ο κόσμος το γνωρίζει αυτό – οι οικογένειες είναι περίπλοκες. Κάθε οικογένεια έχει τον τρελό θείο της. Ο θείος μου ο Ντόναλντ είναι ατομικά τρελός. Και… έχει βάλει τη σφραγίδα του στην οικογενειακή ιστορία», είπε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, σημείωσε πως «αυτό σημαίνει ότι κάνει πράγματα που, ακόμη και όσο και αν τον γνωρίζω όταν είναι εκεί έξω τώρα, κάπως ανατριχιάζω και λέω: “Είναι αυτός ο ίδιος τύπος που ήξερα;”. Τι τον κάνει να αλλάζει; … Τι τον έκανε έτσι; Αλλά πάντα είχαμε καλές σχέσεις… Μου έχει κάνει πραγματικά φρικτά πράγματα όμως, τα οποία κάποιοι θα πουν: “Πώς μπορείς να θέλεις ακόμα να έχεις σχέση μαζί του;” Είναι ο θείος μου. Είναι οικογένεια και αυτό σημαίνει πολλά».