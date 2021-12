Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κλινικής ΛΗΤΩ επικρατούσε από νωρίς δημιουργικός αναβρασμός. Ο λόγος; Η αναμονή μιας υψηλής προσκεκλημένης. Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, είχε απαντήσει θετικά στην πρόσκληση που της εστάλη, προκειμένου να παραστεί στην επιστημονική εκδήλωση για τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Μαστού της Κλινικής.

Η εκδήλωση, ήταν προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ και η κα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη ήταν συνεπής. Η οικειότητα και τα χαμόγελα στην είσοδο και η συνεννόηση του προσωπικού της Κλινικής με τον οδηγό της μαρτυρούσαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η σύζυγος του πρωθυπουργού βρισκόταν εκεί. Φορώντας μαύρο μακρύ παλτό και μαύρη μάσκα, μπήκε γρήγορα στο κτίριο (έκανε και κρύο) και κατευθύνθηκε στο -1, όπου θα γινόταν η εκδήλωση.

Τα χαμόγελα περίσσευαν και όλοι ήθελαν να της μιλήσουν, περιχαρείς για την τιμή να βρίσκεται ανάμεσά τους. Η αλήθεια είναι, βέβαια, πως ήταν σημαντικό. Το πρόγραμμα της συζύγου του πρωθυπουργού είναι πάντα γεμάτο – οι προσκλήσεις, όπως είναι φυσικό, πέφτουν βροχή. Αναγκαστικά πρέπει να γίνεται μια επιλογή των εκδηλώσεων, στις οποίες μπορεί, θέλει ή πρέπει να παρευρεθεί.



Χαμηλό προφίλ

Ευγενική και προσηνής μίλησε με όλους και δέχτηκε πρόθυμα να φωτογραφηθεί. Φορούσε μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή, το οποίο συνδύασε με λευκή μπλούζα από μετάξι με φαρδιά μανίκια και μαύρο γιλέκο, την απόλυτη τάση για τον χειμώνα. Λίγα λιτά κοσμήματα στον λαιμό, naked nails (άβαφα νύχια, από τις πιο δυνατές τάσεις για φέτος, στην οποία «ορκίζονται» διάσημες nail artists) και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες Christian Louboutin συμπλήρωναν το σύνολο. Less is more.

Η κα Μητσοτάκη κάθισε στην πρώτη σειρά, ανάμεσα στη γιατρό της Ανδριάνα Κουλούρα (που κάποιοι σιγοψιθύριζαν πως είναι ίδια η εντυπωσιακή τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα και ειρήσθω εν παρόδω θα συμφωνήσουμε) και στην κα Μελίνα Τραυλού, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αντιπρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και φίλη του πρωθυπουργικού ζεύγους. Κρατούσε σημειώσεις, ακούγοντας τις ομιλίες προσεκτικά, μέχρι που ήρθε η σειρά της να μιλήσει. Μόλις την παρουσίασε η συντονίστρια της εκδήλωσης, η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου, σηκώθηκε και πήρε τον λόγο.



Η Χλόης και τα παιδικά χρόνια

Ελαφρώς τρακαρισμένη, αλλά χαμογελαστή, ευχαρίστησε τη διοίκηση της Κλινικής και μίλησε εκτός κειμένου, «από καρδιάς», όπως είπε, με νοσταλγία για τα παιδικά της χρόνια, στη γειτονιά του ΛΗΤΩ.

«Θα σας πω για το ΛΗΤΩ και θα σας κάνει λίγο εντύπωση. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, όχι δυστυχώς στο ΛΗΤΩ, αλλά στην οδό Χλόης, εδώ λίγο πιο πάνω. Οπότε για μένα το ΛΗΤΩ, κάθε φορά που περνούσα να πάω σπίτι μου ήταν σαν μέρος της οικογένειάς μου. Ήταν στην περιοχή που ζούσα και το κοιτούσα πάντα με έναν θαυμασμό. Ήταν ένα οικογενειακό μαιευτήριο. Δεν έτυχε να γεννήσω κάποια από τα τρία παιδιά μου (είναι μεγάλα πια) στο ΛΗΤΩ – ήταν σε άλλη κλινική ο γιατρός μου», ανέφερε, σύμφωνα με το healthstories.gr, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.



Η Μαρέβα για τον καρκίνο του μαστού

«Πιστεύω ότι στη ζωή καταρχάς το πριν καθορίζει πάρα πολύ το μετά. Και στο πώς η πρόληψη και οι γυναίκες μπορούν να πειστούν να κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω καλά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται εδώ στην Κλινική και μόλις μου μίλησε η Ανδριάνα (σ.σ. Κουλούρα) για το Κέντρο Μαστού – που είναι η γιατρός μου και την εμπιστεύομαι πάρα πολύ, δηλαδή δεν κάνω τίποτα, αν δεν μου πει η Ανδριάνα – δέχθηκα με μεγάλη χαρά να έρθω.

Το να πειστούν οι γυναίκες να κάνουν τις προληπτικές εξετάσεις τους, έχει τεράστια σημασία. Αφορά όλες τις γυναίκες, αλλά όχι μόνο αυτές. Αφορά και όλη την οικογένεια. Διότι, αν πάθει κάτι μία γυναίκα, αφορά και τον άνδρα της, αφορά και τους γονείς της, αφορά και τα παιδιά της. Οπότε θεωρώ ότι η πρόληψη είναι ένα τεράστιο θέμα και πραγματικά πιστεύω ότι, για να πείσουμε τις γυναίκες να μην αμελούνε τη μαστογραφία, πρέπει ό,τι μπορούμε να το κάνουμε».



Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για τον καρκίνο μαστού

Η σύζυγος του πρωθυπουργού εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη για τον καρκίνο του μαστού και για την πρόληψη της νόσου. Μάλιστα δεν παρέλειψε να κάνει ειδική αναφορά στο νέο πιλοτικό πρόγραμμα, που εγκαινίασε η κυβέρνηση, μετά την απώλεια της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά. Και έδωσε και μια είδηση.

«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, που αρχίζει το 2022, όπως είπε ο κ. Αγγελόπουλος – δεν θα ξαναπώ τα ίδια – το «Φώφη Γεννηματά», για το οποίο έχουν ανακοινώσει ότι είναι για γυναίκες ηλικίας από 50 έως 69 ετών, αλλά από ό,τι άκουσα σήμερα, γιατί ρώτησα για το θέμα, θα πάει για όλες τις γυναίκες κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να κάνουν δωρεάν εξετάσεις όλες οι γυναίκες. Διότι έτσι μπορεί να δώσει και ένα κίνητρο, στο να… «κουνηθούν», γιατί για πολλές μπορεί να είναι κάτι που τις επιβαρύνει και θεωρώ ότι είναι καθοριστικό».

Στην ανάρτησή της στο Instagram, στο οποίο είναι ιδιαίτερα ενεργή, η κα Μητσοτάκη έγραψε: «Οι πράξεις μας σήμερα επηρεάζουν το αύριο. Είναι η πρόληψη που σώζει και διασφαλίζει το μέλλον. Στα εγκαίνια του νέου Κέντρου Μαστού του ΛΗΤΩ».



Το… καπέλο του ΦΠΑ και η απάντηση της Μαρέβας

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κλινικής ΛΗΤΩ βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν και τα παράπονά τους στη σύζυγο του πρωθυπουργού, με την ελπίδα εκείνη να τα μεταφέρει… αρμοδίως. Συγκεκριμένα τη ρώτησαν αν μπορεί να γίνει κάτι για το «καπέλο» του ΦΠΑ στις γέννες, που εκτοξεύει τις ήδη υψηλές τιμές τοκετού και νοσηλείας.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη απάντησε χαριτολογώντας. «Αυτό, που θα ήθελα να πω για το θέμα του ΦΠΑ είναι ότι δεν είμαι η αρμόδια, αλλά θα το μεταφέρω και σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά δεν έχω γνώμη για το θέμα, δεν το κατέχω κιόλας, για να είμαι ειλικρινής», είπε η κα Μητσοτάκη, για να ολοκληρώσει τον χαιρετισμό της δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους και ειδικά στους διακεκριμένους επιστήμονες, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε, τέλος, να δηλώσει «παρούσα» για ό,τι χρειαστεί στο μέλλον. «Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Κι εγώ από τη μεριά μου, όπου μπορώ να βοηθήσω, στο να πείσω τις γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις τους, με μεγάλη χαρά θα το κάνω», είπε.



Νέα εποχή για το Κέντρο Μαστού της Κλινικής ΛΗΤΩ

Η Κλινική ΛΗΤΩ, μέλος του Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, παρουσίασε τη νέα εποχή για το Κέντρο Μαστού. Όλοι οι χώροι του Κέντρου Μαστού ανακαινίστηκαν ριζικά και σχεδιάστηκαν στη λεπτομέρεια, ώστε όλοι οι ασθενείς να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, σε ένα περιβάλλον άρτιο και λειτουργικό.

Το δυναμικό του Κέντρου Μαστού στελεχώνεται από καταξιωμένους επιστήμονες, την κα Ανδριάνα Κουλούρα, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής Μαστού και προσωπική γιατρό της συζύγου του πρωθυπουργού και τον κ. Μιχαήλ Περικλή Αγγελόπουλο, Ακτινολόγο Μαστού, Διευθυντή Ακτινολογικού Τμήματος. Παράλληλα, η ομάδα στελεχώνεται με εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό, όπως Βιολόγο – Γενετιστή, Ψυχο-ογκολόγο, Κλινικό Διαιτολόγο και Φυσικοθεραπευτή.

Ένα σύγχρονο Κέντρο Μαστού

Το ιατρικό δυναμικό του Κέντρου έχει στη διάθεσή του εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, όπως, μεταξύ άλλων, τον Ψηφιακό Μαστογράφο με Τομοσύνθεση, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη διακριτική ευκρίνεια και κατ’ επέκταση δυνατότητα ανίχνευσης της πρώιμης κακοήθειας στο μαστό.

Όπως δήλωσαν οι κ.κ. Ανδριάνα Κουλούρα, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής Μαστού και ο Μιχαήλ Περικλής Αγγελόπουλος, Ακτινολόγος Μαστού, Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος: «Όραμά μας είναι να συμβάλουμε τα μέγιστα στην πρώιμη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού, να αφυπνίσουμε την κάθε γυναίκα ξεχωριστά με εξατομικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση, που συνεπάγεται υψηλά ποσοστά επιβίωσης και τις περισσότερες φορές ίαση της κάθε γυναίκας».Φ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ και Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, επεσήμανε ότι: «Το ΛΗΤΩ, ως μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare Group, υποδέχεται τη νέα εποχή του Κέντρου Μαστού, εμπεδώνοντας την προσήλωσή του στην ασφαλή πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, ανανεώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που με πρωτοπορία ξεκίνησε πριν από 35 χρόνια. Ο εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Κέντρο Μαστού, η επιστημονική κατάρτιση και η αφοσίωση των επικεφαλής, της κας Ανδριάνας Κουλούρα και του κ. Μιχαήλ Περικλή Αγγελόπουλου, σηματοδοτούν το επόμενο βήμα του ΛΗΤΩ για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της υπ’ αριθμόν ένα αιτίας θανάτου των Ελληνίδων».

Σχετικά με το Κέντρο Μαστού του ΛΗΤΩ

Το Κέντρο Μαστού της Κλινικής ΛΗΤΩ λειτουργεί από το 1986, με γνώμονα την εξατομικευμένη φροντίδα και ασφάλεια στις γυναίκες, όσον αφορά στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του μαστού. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη και ολιστική φροντίδα των ασθενών, ώστε να λαμβάνουν εξατομικευμένη θεραπευτική πρόταση.