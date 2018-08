Ίσως η πιο αστεία αστυνομική καταδίωξη που έχετε δει

Μπροστά σε μια πρόκληση βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην πόλη Καρλάιλ, στη βόρεια Αγγλία, το πρωί του Σαββάτου 11 Αυγούστου, όταν ενημερώθηκαν από περαστικούς για ένα πρόβατο το οποίο κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης.

Το συμπαθές τετράποδο είχε φύγει από κοπάδι και χάθηκε, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε συνοικίες της πόλης και να κυκλοφορεί αναστατωμένο στους δρόμους.

Ένα περιπολικό από την Κομητεία της Κάμπρια που αποτελεί έδρα του Καρλάιλ, άρχισε να καταδιώκει το πρόβατο στους δρόμους και χρειάστηκε η συνδρομή των πολιτών για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να φέρουν εις πέρας τη «δύσκολη» αποστολή τους.

Λίγο αργότερα το πρόβατο βρήκε και πάλι τον ιδιοκτήτη του και το κοπάδι του. Οι διαχειριστές του λογαριασμού που διαθέτει η τοπική αστυνομία στο twitter επέδειξαν αντανακλαστικά και αντιμετώπισαν με χιουμοριστική διάθεση την υπόθεση, αναρτώντας βίντεο από την καταδίωξη, το οποίο συνόδευαν με το εξής μήνυμα: «Μια δύσκολη καταδίωξη σήμερα το πρωί στο Καρλάιλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους του Coledale Meadows που βοήθησαν στην κράτηση του υποκειμένου το οποίο τώρα είναι ασφαλές και υγιές πίσω από τα κάγκελα».

A challenging pursuit this morning in Carlisle. A big thanks to the residents of Coledale Meadows for assisting in detaining the subject who is now safe and sound behind baaars pic.twitter.com/pegIZbHRnR

— Cumbria Roads Police (@CumbriaRoadsPol) August 11, 2018