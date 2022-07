Καθώς το αεροπλάνο της άρχισε την κάθοδό του στις Σεϋχέλλες στις 6 Οκτωβρίου του 2019, η Ουγκαντοαμερικανίδα ταξιδιωτική influencer Jessica Nabongo κοίταξε έξω από το παράθυρο, προετοιμάζοντας τον εαυτό της για το σημαντικό γεγονός που επρόκειτο να λάβει χώρα.

Όχι μόνο επρόκειτο να γίνει μέλος ενός διάσημου κλαμπ που αποτελείται από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά θα ήταν και η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα το είχε πετύχει αυτό.

Χρειάστηκαν περισσότερες από 450 πτήσεις και πάνω από ένα εκατομμύριο αεροπορικά μίλια, αλλά κατάφερε να φτάσει και στις 195 αναγνωρισμένες από τον ΟΗΕ χώρες του πλανήτη.

Η εμπειρία ήταν εξαντλητική, με τη Nabongo να έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 170 πτήσεις μέσα σε ένα χρόνο και λέει ότι παραλίγο να παραιτηθεί αρκετές φορές.

«Υπήρχαν αρκετές φορές που με έπιασε πανικός και σκεφτόμουν “Θεέ μου, αυτό θα καταλήξει σε δημόσια αποτυχία;”» είχε πει στο CNN Travel.

Επική πρόκληση

Η Nabongo έχει γράψει έκτοτε το βιβλίο «The Catch Me If You Can», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις εμπειρίες της μετακινούμενη από χώρα σε χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της επικής πρόκλησης. Το βιβλίο, που πήρε το όνομά του από το δημοφιλές blog της, αφηγείται το ταξίδι-ρεκόρ που έκανε, εστιάζοντας σε 100 από τις 195 χώρες που επισκέφθηκε.

«Είμαι σπασίκλας της γεωγραφίας», λέει η Nabongo για την απόφασή της να αναλάβει την πρόκληση, εξηγώντας ότι ήταν κάτι που ήθελε να κάνει τουλάχιστον μια δεκαετία πριν το επιχειρήσει.

«Το 2017, πήρα κατά κάποιον τρόπο την απόφαση ότι ήθελα να το κάνω μέχρι τα 35α γενέθλιά μου», αποκαλύπτει στο CNN Travel. Κατάφερε λοιπόν να τηρήσει την προθεσμία της;

«Ξεπέρασα τα γενέθλιά μου κατά πέντε μήνες», εξηγεί η Nabongo. «Αλλά κατέληξα να τελειώσω στα γενέθλια του πατέρα μου. Πέθανε μόλις δύο ημέρες μετά τα 19α γενέθλιά μου, οπότε ήταν ωραίο που μπόρεσα να τον φέρω στο προσκήνιο με αυτόν τον τρόπο».

Σύμφωνα με τη Nabongo, η οποία γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αισθάνθηκε υποχρεωμένη να γράψει το «The Catch Me If You Can» οφείλεται στο γεγονός ότι πολύ λίγοι μαύροι άνθρωποι συγκαταλέγονται στους περίπου 400 ταξιδιώτες που πιστεύεται ότι έχουν επισκεφθεί κάθε χώρα του κόσμου.

«Είμαστε τόσο συνηθισμένοι να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τον φακό των λευκών», λέει η Nabongo, η οποία χρησιμοποίησε δικές της φωτογραφίες στο βιβλίο. «Και αυτό είναι διαφορετικό. Υπάρχει προφανώς κάποια μοναδικότητα στις εμπειρίες που έχουμε, καθώς υπάρχουμε στον κόσμο, ως πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά, επίσης, ακριβώς από την άποψη του πώς βλέπω την ανθρωπότητα. Ο σεβασμός μου για την ανθρωπότητα. Βλέπω μια τεράστια διαφορά».

Η Nabongo θίγει τις εμπειρίες της από τα ταξίδια της ως μαύρη γυναίκα στο βιβλίο, που κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εκπροσώπηση είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ποια η «αποστολή» που βλέπει η ίδια μέσα από το επίτευγμά της

«Πρόκειται για την κανονικοποίηση της ύπαρξής μας, γιατί, ναι, ακόμη και στο 2022, είμαι συχνά το μόνο μαύρο άτομο σε ένα αεροπλάνο των 300», γράφει.

«Μπορεί να ταξιδεύω για μέρες και να μην βλέπω ποτέ κάποιον στο ίδιο άκρο του χρωματικού φάσματος. Η αποστολή μου είναι να δημιουργήσω χώρο. Να ταρακουνήσω τα πράγματα. Να πω, είμαστε εδώ».

Αισθάνεται την ευθύνη να εκπροσωπεί προορισμούς που δεν είναι απαραίτητα τουριστικά hotspots με όσο το δυνατόν πιο ευαίσθητο τρόπο, ώστε να αμφισβητήσει τις προκαταλήψεις.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα», παραδέχεται. «Να αφηγούμαι ιστορίες για μέρη που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να μην ταξιδέψουν ποτέ και να χρησιμοποιώ πραγματικά την πλατφόρμα μου για να παρουσιάσω αυτά τα μέρη υπό ένα πιο θετικό φως από αυτό που συνήθως βλέπουμε.

«Βρήκα πολλή ομορφιά σε πολλά μέρη που οι άνθρωποι πιθανώς δεν θα περίμεναν».

Στα μέρη αυτά περιλαμβάνονται το Αφγανιστάν, όπου μαγεύτηκε από το ιερό του Χαζράτ Αλί, γνωστό και ως Μπλε Τζαμί στη βόρεια πόλη Mazar-i-Sharif, το Πακιστάν, όπου δεν χόρταινε το φαγητό του δρόμου, και το Ιράν, όπου επισκέφθηκε την αρχαία πόλη Yazd, αναφέρει το CNN Travel.

Ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρχαν σίγουρα όταν η Nabongo άρχισε να ταξιδεύει εκτενώς, δεν είχαν την ίδια επιρροή όπως σήμερα.

Η πρώην εργαζόμενη στα Ηνωμένα Έθνη σημειώνει ότι έχοντας ένα επιτυχημένο blog και πάνω από 200.000 followers στο Instagram, έχει αποκτήσει πολλά προνόμια, ιδίως όσον αφορά τα ταξίδια, αλλά προσέχει πολύ το περιεχόμενο που μοιράζεται, αναγνωρίζοντας ότι ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν απόλυτα θετικός όταν πρόκειται για ευάλωτες τοποθεσίες.

«Όταν ήμουν στο Μάουι [Χαβάη], βρήκα αυτό το πραγματικά καταπληκτικό δάσος», λέει. «Δεν έκανα geotag [δεν ανέφερα τις γεωγραφικές συντεταγμένες της τοποθεσίας], επειδή ξέρω τι θα μπορούσε να είχε κάνει αυτό στο δάσος».

«Όντας influencer ή κάποιος με επιρροή, πρέπει να είσαι απίστευτα προσεκτικός με το πώς παρουσιάζεις στο κοινό σου αυτά που θέλεις να μοιραστείς. Για μένα, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσω τη διατήρηση των τόπων που επισκέπτομαι».

Το μυστικό της «όπλο» για την επίτευξη όλων αυτών των ταξιδιών

Ενώ η Nabongo σημειώνει ότι το αμερικανικό διαβατήριο της παρέχει προνόμια που δεν παρέχονται σε ταξιδιώτες άλλων εθνικοτήτων, εξηγεί ότι μπόρεσε να ταξιδέψει σε περισσότερες από 40 χώρες με το διαβατήριο της Ουγκάντα.

«Το γεγονός ότι έχω τόσο αμερικανικό όσο και διαβατήριο από την Ουγκάντα λειτούργησε πραγματικά υπέρ μου», παραδέχεται. «Επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους Αμερικανούς να πάνε στο Ιράν. Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαγορεύει στους Αμερικανούς να πάνε στη Βόρεια Κορέα [οι εξαιρέσεις χορηγούνται “σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις”, αλλά εγώ είχα διαβατήριο Ουγκάντας και έτσι μπορούσα να πάω», συνεχίζει.

«Αυτό ήταν το μυστικό μου όπλο. Αν είχα μόνο αμερικανικό διαβατήριο, πιθανότατα δεν θα είχα ολοκληρώσει το στόχο μου όταν, τελικά, τον τελείωσα».

Η επιτυχία της, μαζί με εκείνη άλλων ταξιδιωτών σαν κι αυτήν, αναμφίβολα θα έχει εμπνεύσει άλλους να επιχειρήσουν να ταξιδέψουν σε κάθε χώρα του κόσμου, αλλά η ίδια θέλει να επισημάνει ότι ο συγκεκριμένος στόχος δεν είναι για όλους.

Η Nabongo τονίζει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούν γιατί θέλουν να ξεκινήσουν αυτή την πρόκληση, «γιατί αυτό είναι το κίνητρο που θα σας οδηγήσει στη γραμμή του τερματισμού» και ελπίζει ότι η ιστορία της θα ενθαρρύνει και άλλους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, όποια κι αν είναι αυτά.

«Δεν νομίζω ότι ο καθένας ενδιαφέρεται να πάει σε κάθε χώρα του κόσμου», λέει. «Αλλά αυτό που θέλω να γνωρίζουν οι άνθρωποι είναι ότι έχουν τα πάντα μέσα τους για να κάνουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους. Και αν εγώ μπορούσα να πάω σε κάθε χώρα του κόσμου, πράγμα που είναι τρελό, νιώθω ότι το όνειρο όλων είναι εφικτό».

Ένα «δίκτυο» με φίλους από όλον τον κόσμο

Στο «The Catch Me If You Can», η Nabongo μοιράζεται διάφορες ιστορίες με αγνώστους που ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί μαζί της κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της, όπως ένας ξεναγός ονόματι Maha στην Ιορδανία, ο οποίος της έδωσε ένα φόρεμα ως σύμβολο της φιλίας τους.

«Σίγουρα έχω φίλους από όλο τον κόσμο», λέει, προτού εκφράσει τη χαρά της για το πώς η συγγραφή του βιβλίου βοήθησε να έρθει ξανά σε επαφή με πολλούς από αυτούς που γνώρισε στο δρόμο.

«Ήταν πραγματικά υπέροχο», προσθέτει. «Ανά πάσα στιγμή στο WhatsApp μου, υπάρχουν πιθανότατα συζητήσεις σε 20 χώρες».

«Οι άνθρωποι, φυσικά, πάντα θα ξεκινούν ως άγνωστοι. Αλλά αν είσαι ανοιχτός σε αυτό, μπορείς γρήγορα να κάνεις φίλους και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και οικογένεια. Για μένα, το σπίτι δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Νομίζω ότι γι’ αυτό νιώθω τόσο στενά συνδεδεμένη με τους ανθρώπους όταν ταξιδεύω. Γιατί είναι σαν να χτίζω μικρά σπίτια σε όλο τον κόσμο, αν θέλετε».

Ενώ βρήκε τη διαδικασία να επισκεφθεί κάθε χώρα του κόσμου εξαντλητική, η Nabongo εξομολογείται ότι το να γράψει το βιβλίο της ήταν πιο δύσκολο.

Ελπίζει όμως ότι το βιβλίο θα εμπνεύσει περισσότερη καλοσύνη στον κόσμο, εξηγώντας ότι έχει παρατηρήσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά των άλλων, ιδίως όταν ταξιδεύουν, από τις πρώτες μέρες της πανδημίας. «Ήταν όλα αγάπη και καλοσύνη και μετά έγινε τρέλα», λέει. «Τώρα βλέπεις ανθρώπους να τσακώνονται στα αεροπλάνα και να είναι πραγματικά κακοί».

«Έτσι, νομίζω ότι δυστυχώς, αυτή η αρχική ώθηση αγάπης και ανθρωπιάς που είχαμε τους πρώτους τέσσερις με έξι μήνες έχει διαλυθεί».

Η Nabongo παραδέχεται ότι αυτό την έχει απογοητεύσει κατά καιρούς, ωστόσο, παραμένει ενθαρρυμένη από τις δικές της εμπειρίες ανθρώπινης καλοσύνης και συνεχίζει να αναζητά την ομορφιά στον κόσμο όπου κι αν πηγαίνει.

Και τώρα που έχει επισκεφθεί κάθε χώρα, το πάθος της Nabongo για τα ταξίδια έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρό.

Ο τελευταίος της στόχος είναι ένα ακόμη ταξίδι στη Σενεγάλη, την οποία περιγράφει ως το «ευτυχισμένο μέρος» της, και τελικά σχεδιάζει να διαγράψει έναν ακόμη στόχο: να επισκεφθεί κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. «Μου έχουν απομείνει έξι», εξηγεί, προτού τονίσει ότι δεν βιάζεται και ότι θα ολοκληρώσει το συγκεκριμένο έργο, «όταν το καταφέρω».