Η προηγμένη διαδικτυακή πλατφόρμα theferries.com αλλάζει τις online κρατήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το φετινό καλοκαίρι, η theferries.com κάνει τα ταξίδια με πλοίο πιο απλά από ποτέ. Καλύπτει με ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών, περισσότερους από 200 προορισμούς-λιμάνια στην Ελλάδα (Αργοσαρωνικός, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ΒΑ Αιγαίο, Σποράδες, Επτάνησα) και στο εξωτερικό.

Η theferries.com είναι μια ταξιδιωτική μηχανή αναζήτησης, εύκολη και φιλική στη χρήση της, η οποία συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μιας ακτοπλοϊκής διαδρομής, βοηθώντας έτσι τους χρήστες να επιλέξουν την πλέον συμφέρουσα πρόταση, χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Ο επισκέπτης γνωρίζει άμεσα το πόσο της κράτησής του, καθώς όλες οι τιμές κι προσφορές αναγράφονται στην πραγματική τους αξία (pay what you see) και όχι στην ενδεικτική, όπως συμβαίνει στις άλλες πλατφόρμες.

Η theferries.com μέσα από μια μεγάλη ποικιλία φίλτρων και κριτηρίων προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τους προορισμούς-λιμάνια, ώστε οι χρήστες να κλείνουν με ελάχιστα “κλικ” τις θέσεις που χρειάζονται.

Ο Θανάσης Καλόγηρος, CEO της theferries.com, δήλωσε σχετικά:

«Η theferries.com φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στις online κρατήσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κάνοντας τα ταξίδια με πλοίο πιο απλά από ποτέ. Έχοντας στο επίκεντρο την απόλυτη ικανοποίηση αλλά και το συμφέρον των ταξιδιωτών, προσφέρει στην προηγμένη πλατφόρμα της μία σειρά σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών. Η προβολή της ακριβούς -και όχι ενδεικτικής- τιμής του εισιτήριου, η παροχή εξατομικευμένων προτάσεων στους επισκέπτες και οι εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τους προορισμούς βοηθούν τους χρήστες να επιλέξουν την πλέον συμφέρουσα πρόταση εύκολα και γρήγορα. Στόχος της theferries.com είναι να γίνει ένα one stop travel shop, που θα προσφέρει μια συνολική και ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία σε κάθε επισκέπτη».