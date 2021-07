Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεργάζεται για δεύτερη φορά με το A Jewel Made In Greece, με την ευκαιρία της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «ΕΝΑΣ ΑΕΝΑΟΣ ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ».

Η έκθεση, με τη συμμετοχή 43 εμπνευσμένων Ελλήνων σχεδιαστών, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και έχει ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα εορτασμού υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Το αφήγημα της έκθεσης έχει ως κεντρικό πυρήνα έναν αρχετυπικό μύθο- πρόκληση για την άρρηκτη συνέχεια της διαχρονικής μαγικής περιπέτειας του κοσμήματος και τη σύγχρονη προβολή της στην Ελλάδα του 2021.

ΕΝΑΣ ΑΕΝΑΟΣ ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ, με οδηγό και πυξίδα την αγάπη για την Ελλάδα, την πιο φωτεινή, ουσιαστικά φιλόξενη, πολυδιάστατη, ιστορικά μεγαλειώδη, αυθεντική, γήινη χώρα του κόσμου. Την αγάπη για -και την έμπνευση από- μια χώρα που σηματοδοτεί την αφετηρία και την κατάληξη, την ενέργεια και τον διαλογισμό, το ταξίδι και τον προορισμό, την ελευθερία, το φως, την αναπνοή της ψυχής. Ένας Αέναος Μίτος που, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και εξής, εξακολουθεί να λειτουργεί ως αφορμή και έμπνευση στη σύγχρονη Ιστορία και την αισθητική του ελληνικού κοσμήματος.

Συμβολισμός της δράσης που παρουσιάζεται στον απόηχο μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς για ολόκληρο τον πλανήτη, η έξοδος από το λαβύρινθο, μέσω του πολιτισμού, της ευρηματικότητας και της τέχνης, πολύτιμους διαχρονικά αρωγούς στον δρόμο προς την Ανεξαρτησία, οδηγώντας μας στην ελπιδοφόρα Ελλάδα του 2021.

Τα έργα που συμμετέχουν στην έκθεση «Ο Αέναος Μίτος της Αριάδνης», αποτελούν τις συμμετοχές έγκριτων Ελλήνων σχεδιαστών που έλαβαν μέρος κατά τη διάρκεια των περασμένων μηνών στον ομώνυμο διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζεται επίσης η ταινία “ARIADNE’S ETERNAL THREAD”, που αποτελεί νέα παραγωγή της Πλατφόρμας A Jewel Made In Greece.

Η έκθεση παρουσιάζεται στον εκθεσιακό χώρο «Τέχνη & Πολιτισμός», Επίπεδο Αφίξεων – Είσοδος 1, με ελεύθερη πρόσβαση σε 24ωρη βάση.

Την Επιτροπή για την υλοποίηση του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των συμμετοχών που παρουσιάζονται στην έκθεση, αποτέλεσαν οι:

Κατερίνα Ανέστη: Δημοσιογράφος, Λιάνα Βουράκη: Επιχειρηματίας – Σχεδιάστρια Κοσμήματος, Ίρις Κρητικού: Ιστορικός Τέχνης – Ανεξάρτητη επιμελήτρια, Σύμβουλος AJMIG, Χαρά-Ελένη Μητσοτάκη: Τομεάρχης Δημοσίων Σχέσεων και Πολιτισμού του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Μαίρη Σαμόλη: Εικαστικός – Ιδρύτρια Α Jewel Made In Greece.

Στo πλαίσιο του διαγωνισμού, στην έκθεση συμμετέχουν οι σχεδιαστές:

Katerina Andrigiannaki / A rocking thread, Pantelis Kontakis / Golden sails, Katerina Axaopoulou / A journey to eternity, Maro Kornilaki / A path from above, Theodora Daraklitsa / As life swirls, Eleni Daskalaki / Recourse, Amalia Petsali / The zig-zag rout, Maria Kaprili / Minotaur, Vasso Galati / The labyrinth, Spyros Kanakis / The memory of the thread, Natasa Koutsampela / Kelyphos, Marilina Deligiannopoulou / Our merry deed, Thania Iordanidou / The horrid beast and the saving thread, Clara Poulantza / The golden thread, Despina Kalliga / My labyrinth, Maria Kontogiorgaki / In the light, Foteini Kostouli / Life line, Maria Gida / Redemption, Maria Kanale / Passion, Vasiliki Nathanailidou / Exodus, Maria Nikopoulou / Hera’s peacock necklace, Natia Eltzidou / Chance with a slight turn of mind, Despina Ofidou / Minotavros, Theodora Kantzou / A princesses necklace, Theodoros Pelekis / The red thread, Athena Papa / Athena’s mitos, Eirini Panagiotopoulou / Double coiled snake, Konstantina Tzavidopoulou / The gift of the maze, Andreas Tsafalopoulos / Corona borealis, Konstantinos Tsafolopoulos / We shall grow wings again, Chara Tsiropoulou / The gold thread, Maria Chaniou / Brainy brain, Eleni Tsiakiri / Ariagni, Alessandra Canu / Eternal circle, Christina Spozitou / Daedalus’ circle, Kyriakos Fakaros / The princes of hope, Dimitra Haratsi / The thread: Demon or guide.

Ενώ, εκτός διαγωνισμού, στην έκθεση συμμετέχουν επίσης τιμητικά οι:

Polina Ellis / Minotaurus rebirth, Liana Vourakis / Les Parisiennes, Marianna Petridi / Primordial Maze, Mary Samoli / Ariadne’s eternal thread, Tina Karageorgi / Freedom και Manos Haniotis Eternal labyrinth.

Συντελεστές έκθεσης και της ταινίας “ARIADNE’S ETERNAL THREAD”:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαίρη Σαμόλη, Εικαστικός – Ιδρύτρια Α Jewel Made In Greece

ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧ: Αλεξία Κέδρα, Διευθύντρια Marketing Α Jewel Made In Greece

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ: Χαρά – Ελένη Μητσοτάκη, Τομεάρχης Δημοσίων Σχέσεων & Πολιτισμού

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΗΣ: Ίρις Κρητικού, Ιστορικός Τέχνης, Σύμβουλος A Jewel Made In Greece

