Ταξίδι με αεροπλάνο: Επιβίβαση μόνο με μάσκα αλλά πιο δύσκολη η επιβολή του μέτρου εντός του αεροσκάφους

Μόνο θα ενθαρρύνουν οι αεροσυνοδοί τους επιβάτες αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους στην πολιτική για κάλυψη του προσώπου στα ταξίδια με αεροπλάνο, σύμφωνα με τις τρεις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τις πολιτικές για τους εργαζόμενους, οι αεροσυνοδοί έχουν ενημερωθεί να μην πιέζουν τους επιβάτες, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ επικαλούμενο το Reuters.

Οι αεροπορικές εταιρίες American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc και United Airlines Holdings Inc έχουν ενημερώσει τους εργαζόμενους τους να μην επιτρέπουν την είσοδο στο αεροσκάφος σε όποιον δε φοράει μάσκα, ενώ δίνουν μάσκες προσώπου, στους επιβάτες που δεν έχουν, όπως δήλωσαν οι τρεις αεροπορικές εταιρίες στο Reuters.

Εντός του αεροσκάφους όμως, η επιβολή του μέτρου γίνεται πιο δύσκολη.

«Όταν έχουν επιβιβαστεί, η πολιτική κάλυψης του προσώπου γίνεται πιο επιεικής. Ο ρόλος της αεροσυνοδού είναι ενημερωτικός, χωρίς επιβολή, με σεβασμό στην πολιτική κάλυψης του προσώπου» η American ενημέρωσε τους πιλότους της.