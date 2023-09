Η realme το ταχύτερο αναπτυσσόμενο smartphone brand στον κόσμο, πραγματοποίησε την επετειακή συνέντευξη Τύπου “Leap Up” στις 28 Αυγούστου με θέμα την ιστορία του realme GT 5 των τελευταίων 5 χρόνων και λανσάροντας το “Leap-Forward Climbing Plan.

Η realme με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον και την ανατρεπτική της τεχνολογία, ξεπερνώντας πολλές δυσκολίες στη βιομηχανία δημιούργησε τo realme GT5. Το realme GT5 είναι ο συνδυασμός της υψηλής απόδοσης του Snapdragon 8Gen2 Chipset, με μεγάλη χωρητικότητα 24GB+1TB και φόρτιση 240W SUPERVOOC , που δημιουργούν μια πλήρως ανεπανάληπτη εμπειρία με μια οθόνη που μοιάζει με «θαυματουργό γυαλί» αποτελώντας ένα από τα κορυφαίου Android κινητά στην αγορά.

Το realme GT5 είναι εξοπλισμένο με το Pulse Interface Pro, ένα πρόσφατα αναβαθμισμένο σχέδιο λωρίδας τεσσάρων φωτισμών, όπου υποστηρίζει 26 προσαρμοσμένες χρωματικές επιλογές και δυο επιπρόσθετες λειτουργίες, του ρυθμού μουσικής και το σταθερό φως. Όσον αφορά τις εξατομικευμένες ειδοποιήσεις, μπορείτε να ορίσετε 10 αποκλειστικές επαφές για να προσαρμόσετε τα χρώματα ειδοποιήσεων για υπενθυμίσεις εισερχόμενων κλήσεων και να αναβαθμίσετε τις υπενθυμίσεις ειδοποιήσεων σε 10 εφαρμογές για την εμφάνιση ειδικών χρωμάτων.

Με οθόνη 6,74 ιντσών 144 Hz και χωρίς σχεδιασμό πλαστικού πλαισίου, το στενότερο τμήμα του πλαισίου του realme GT 5 είναι μόνο 1,46 mm. Με τη νέα υποστήριξη high dynamic οθόνης Pro-XDR κατά την προβολή εικόνων υψηλής ανάλυσης, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση σε 8 διαφορετικά επίπεδα και στις φωτεινές και στις σκοτεινές λεπτομέρειες. Ταυτόχρονα, η οθόνη διαθέτει μια λειτουργία γνωστή και ως παγκόσμια προστασίας ματιών, εξοπλισμένη με 2160Hz ultra-high συχνότητας PWM dimming και ρύθμιση φωτεινότητας 20.000 επιπέδων, η οποία είναι πιο φιλική προς τα μάτια.

Ενώ η realme ξεκίνησε σε μια σκληρή ανταγωνιστική αγορά, μέσα στα τελευταία 5 χρόνια, έγινε γρήγορα ένα από τα πιο ισχυρά brand στην κατηγορία της. Στην επετειακή ομιλία «Leap Up»η εταιρεία παρουσίασε με λεπτομέρειες παρασκηνιακές ιστορίες για το πώς επιτεύχθηκε η επιτυχία ενώ τονίστηκε ότι κινητήριος δύναμη πάντα ήταν η πρόκληση.

Στην εκδήλωση, το realme GT 5, αποκαλύφθηκε το «Leap-Forward Climbing Plan» και ανακοινώθηκε ένας νέος σκοπός: να στοχεύει ψηλότερα και να είναι η πρώτη επιλογή για νέους χρήστες σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας την προσοχή της βιομηχανίας.

Από No-name σε Big Name: Το μόνο νέα brand που εισάχθηκε στο Top 10 σε σχεδόν 10 χρόνια.

Το 2018 πριν από την ίδρυση της realme ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανία των smartphone είχε επιβραδυνθεί. Ενώ την προσοχή της αγοράς είχαν 5 μάρκες όπου αποκαλούνταν εγχώριοι γίγαντες σε αυτή την βιομηχανία: Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO και vivo. Την ίδια περίοδο υπήρχαν 701 μάρκες κινητών τηλεφώνων στον κλάδο, όπου μέσο ισχυρού ανταγωνισμού διεκδικούσαν μερίδιο αγοράς . Υπό αυτές τις συνθήκες «γεννήθηκε» το realme στην Ινδία όπου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ήταν ότι γρήγορα αναγνώρισε το βασικό παράπονο των καταναλωτών – «όλα τα σχέδια τηλεφώνων ήταν συντηρητικά και βαρετά και αυτά που φαινόταν αξιοπρεπή ήταν εξαιρετικά ακριβά».

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η realme αποφάσισε να δημιουργήσει ένα smartphone που να προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις και μοντέρνο σχεδιασμό, που απευθύνεται σε νέους. Το τηλέφωνο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και το λανσάρισμα της πρώτης συσκευής έλαβε αναγνώριση από τα media και τους καταναλωτές. Αμέσως μετά, η realme πέτυχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα γιατί πούλησε 2 εκατομμύρια smartphone κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου φεστιβάλ ηλεκτρονικού εμπορίου της Ινδίας, του Diwali. Ταυτόχρονα επεκτάθηκε γρήγορα από την Ινδία σε άλλες αναδυόμενες αγορές στη Νοτιοανατολική Ασία. Οι αγορές του εξωτερικού ήταν δεσμευμένες από τους «γίγαντες» του κλάδου και είχαν διαφορετικά target group, οπότε η realme γνώριζε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διεισδύσει στα κανάλια αυτά. Ωστόσο, η realme χάρη σε μια νεαρή ομάδα με μέσο όρο ηλικίας μόλις 28 ετών και με ένα στρατηγικό μοντέλο «σύντομη αναφορά στα στοιχεία των λειτουργειών του κινητού και προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο», η realme κέρδισε γρήγορα την αναγνωσιμότητα για την επωνυμία της.

Time has shown that the most important is to take the first step and simply give it a try. realme’s fight from zero to one is a story of an adventurous spirit and earnest efforts to gain the support and trust of partners. This has led to its various achievements, including its breakthrough sales performance. Within less than a year of its establishment, realme successfully entered 10 markets, including India, Indonesia, Vietnam, Malaysia, the Philippines, Thailand, Egypt, Pakistan, etc. Remarking on realme’s status as the only new top-10 player in the past 10 years, Chase Xu shared a valuable lesson from the experience: Dare to leap even in the face of giants, because you may just beat the odds.

Ο χρόνος έδειξε ότι το πιο σημαντικό είναι να κάνεις το πρώτο βήμα και «απλά να το δοκιμάσεις». Ο αγώνας της realme «από το μηδέν στο ένα» είναι μια ιστορία ένθερμων προσπαθειών να κερδίσει την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ως επίτευγμα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοποριακής της απόδοσης στις πωλήσεις, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ίδρυσή της, η realme εισήλθε με επιτυχία σε 10 αγορές, όπως η Ινδία, η Ινδονησία, το Βιετνάμ, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, η Αίγυπτος, το Πακιστάν, κ.λπ. Αναγνωρίζοντας το επίτευγμα της realme ως ο Chase Xu μοιράστηκε ένα πολύτιμο μάθημα από την εμπειρία του: Τολμήστε να πηδήξετε ακόμη και μπροστά σε γίγαντες, γιατί μπορεί και να κερδίσετε τις πιθανότητες.

«Dare to Leap»: Όποιος κι αν είσαι, έχεις την ευκαιρία να αλλάξεις τον κόσμο.

Το 2019, η realme επέστρεψε επίσημα στην Κίνα και σύντομα κυκλοφόρησε τη σειρά X Master Edition, που σχεδιάστηκε από κοινού με τον διάσημο βιομηχανικό σχεδιαστή Naoto Fukasawa. Οι δημιουργικές υφές εμπνευσμένες από το κρεμμύδι και το σκόρδο έφεραν ενθουσιασμό σε μια αγορά γεμάτη βαρετά σχέδια, οδηγώντας τη σειρά σε μεγάλη επιτυχία με τους νέους. Η συνεργασία με κορυφαίους masters ως νεανικό brand και οι ακούραστες προσπάθειες της νεανικής ομάδας της realme συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία του.

Στην ομιλία του, ο Chase ανέφερε ότι η realme καθόρισε το πνεύμα του «Dare to Leap» σε πολύ πρώιμο στάδιο, ελπίζοντας ότι μια τέτοια μάρκα όπου αφουγκράζεται τη νεολαία θα μπορούσε να αναπτύξει προϊόντα που θα χαροποιούσαν πραγματικά τη βιομηχανία και τους χρήστες. Με μια εσωτερική ομάδα σχεδιασμού μόνο 5 ατόμων εκείνη την εποχή, η realme αποφάσισε να αναζητήσει εξωτερική υποστήριξη. Η ομάδα συγκινήθηκε ιδιαίτερα από την ιδέα του Naoto Fukasawa: «σχεδίαση σημαίνει αντικειμενική παρατήρηση» και τελικά απευθύνθηκε στον ίδιο. Μετά από μια μακρά συζήτηση για το branding και τα προϊόντα, ο Naoto Fukasawa συμφώνησε να συνεργαστεί μετά από μόλις τρεις μήνες και η συνεργασία διαρκεί μέχρι και σήμερα.

Η συνεργασία με τον Naoto Fukasawa ενέπνευσε νέα επίπεδα αυτοπεποίθησης στην ομάδα της realme. Μια νέα μάρκα μπορεί να έμοιαζε έτη φωτός μακριά από έναν σχεδιαστή παγκόσμιας κλάσης, αλλά οι έντονες προσπάθειες κάλυψαν το χάσμα. Ο Chase ανέφερε: «Αν κανείς δεν το έχει κάνει, μπορείς να είσαι ο πρώτος. Έτσι καταλαβαίνουμε το “Dare to Leap” και τι κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Μετά από αυτό, η realme κυκλοφόρησε περισσότερα προϊόντα προσελκύοντας όλο και περισσότερους καταναλωτές και αυτό οδήγησε σε ταχεία ανάπτυξη. Το 2019, με ρυθμό ανάπτυξης έως και 808%, η realme ονομάστηκε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα smartphone στον κόσμο. Το τρίτο τρίμηνο του 2020, έγινε η ταχύτερη μάρκα smartphone στον κόσμο που έφτασε τις 50 εκατομμύρια μονάδες σε πωλήσεις (πηγή: Counterpoint). Και το 2021, η realme έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ ως η ταχύτερη μάρκα smartphone στον κόσμο όπου πούλησε 100 εκατομμύρια μονάδες (πηγή: Strategy Analytics). Η μάρκα χρειάστηκε μόλις 37 μήνες για να μπει στις 5 κορυφαίες σε 30 αγορές σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας την στην 6η θέση παγκοσμίως για πρώτη φορά (πηγή: Counterpoint). Με αυτόν τον τρόπο, η realme έκανε άλμα προς τα μπροστά και έγινε η νεότερη mainstream επωνυμία smartphone στον κόσμο. Η realme απέδειξε ότι ανεξάρτητα από «το ποιος είσαι, έχεις την ευκαιρία να αλλάξεις τον κόσμο».

Αποφασισμένη όσο ποτέ: Να είναι η πρώτη επιλογή για νέους χρήστες σε όλο τον κόσμο

Σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του COVID-19, του αυξανόμενου πληθωρισμού, της πτώσης της ζήτησης για νέα smartphone και άλλων, η realme παρέμεινε πιστή στο πνεύμα του «Dare to Leap» και επικεντρώθηκε στη βελτίωση των προϊόντων της.

Last year, realme announced that it had approached the second stage of growth as a startup, and will further refine its focus on targeted, long-term growth, launching the “Market Cultivation” Strategy and “Simply Better” Strategy. realme was transparent about what had brought about this shift. At the press conference, Chase noted that realme had become too confident in its position due to previous record sales. realme realized that it had launched too many products too soon, and was lacking focus and discipline.

Πέρυσι, η realme ανακοίνωσε ότι είχε πλησιάσει το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης ως startup και θα βελτιώσει περαιτέρω την εστίασή της σε μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ανακοινώνοντας τη Στρατηγική «Market Cultivation» και τη Στρατηγική «Simply Better». H realme ήταν διαφανές για το τι είχε επιφέρει αυτή τη μετατόπιση. Στη συνέντευξη Τύπου, ο Chase σημείωσε ότι η realme είχε γίνει πολύ σίγουρη για τη θέση της λόγω των προηγούμενων υψηλών επιδόσεων στις πωλήσεις. Συνεπώς, η realme συνειδητοποίησε ότι είχε λανσάρει πάρα πολλά προϊόντα πολύ νωρίς και ότι δεν είχε εστιάσει τόσο στην πειθαρχία. Για αυτό τον λόγο απλοποίησαν τις προσφορές προϊόντων και, στη συνέχεια, συγχωνεύοντας την παγκόσμια σειρά προϊόντων και επαναφέροντας τη σειρά αριθμών στην κινεζική αγορά. Η λήψη τέτοιων αποφάσεων δεν ήταν εύκολη. Αλλά δεδομένου ότι η realme είχε αποφασίσει να κάνει μόνο leap forward προϊόντα, δεν φοβόταν να ξεκινήσει ξανά από το μηδέν.

Αφού καθιέρωσε τη νέα της κατεύθυνση, η realme καθιέρωσε μια νέα αρχή: «No Leap, No Launch». Σύμφωνα με αυτό, το realme GT3 έφερε στην αγορά το πρώτο smartphone στον κόσμο με τεχνολογία φόρτισης flash 240W και η σειρά realme 11 Pro πέτυχε καινοτομίες στη σχεδίαση και στην απόδοση ζουμ. Ο αισθητήρας 200 MP υποστηρίζει ζουμ χωρίς απώλειες 4X, δίνοντάς του τις ισχυρότερες δυνατότητες φωτογραφίας στο εύρος της τιμής του.

Έχοντας φτάσει στο ορόσημο της 5ετίας και αντιμετωπίζοντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η realme Europe ξεκίνησε το «Leap-Forward Climbing Plan» όπου περιλαμβάνει 4 πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει τον στόχο της να γίνει η πρώτη επιλογή για νέους χρήστες σε όλο τον κόσμο:

Να συνεχίσει να δεσμεύετε στη στρατηγική προϊόντος «Δεν υπάρχει κυκλοφορία χωρίς νέα τεχνολογία», έτσι ώστε κάθε μεμονωμένη έκδοση ενός προϊόντος της realme έχει «στραμμένο το βλέμμα προς το μέλλο», με τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό όπου θα είναι αδιαμφισβήτητα το καλύτερο στην κατηγορία του.

Να επενδύει στην τεχνολογική καινοτομία, εστιάζοντας στη δημιουργία καινοτομιών στην απόδοση, τη φωτογραφία και το σχεδιασμό, τους τρεις αυτούς τομείς που οι νέοι χρήστες βρίσκουν πιο σημαντικούς.

Να επιμείνει στη στρατηγική της τη «Σταθερή ανάπτυξη, σταδιακή καινοτομία», εστιάζοντας στο εύρος τιμών των 100-400 ευρώ, καθώς επίσης φέρνοντας καινοτομίες σε προϊόντα στο εύρος των 500-600 ευρώ.

Η realme Europe εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη συγκέντρωση και ανάπτυξη των βασικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και των Βαλκανίων.

Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, η realme ξεκίνησε και πάλι με την «νοοτροπία της άδειας κούπας», αγκαλιάζοντας τον «τρόπο αναρρίχησης» και αναλαμβάνοντας προκλήσεις. Η εταιρεία πρόκειται να συνεχίσει να δημιουργεί leap-forward προϊόντα για νέους, προσπαθώντας να γίνει η μάρκα που τους κατανοεί καλύτερα και να γίνει η πρώτη επιλογή των νέων σε όλο τον κόσμο.

About realme:

Η realme είναι μια παγκοσμίως αναδυόμενη μάρκα τεχνολογίας που διαταράσσει την αγορά των smartphone και AIoT, κάνοντας πιο προσιτές τις τεχνολογίες αιχμής που προσφέρει στους καταναλωτές της.Ιδρύθηκε από τον Sky Li το 2018 και με γνώμονα το σύνθημα «Dare to Leap», η realme έχει γίνει ένα από τα 5 κορυφαία smartphone brands σε 30 αγορές παγκοσμίως μέσα σε μόλις τρία χρόνια ενώ ταυτόχρονα έχει εισέλθει σε 61 αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Νότιας Ασίας, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, και έχει μια παγκόσμια βάση χρηστών άνω των 160 εκατομμυρίων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τo realme.com